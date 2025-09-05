PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća iz komandnog centra MUP.

Foto: Printskrin

Vučić govori o haosu koji su blokaderi pravili u Novom Sadu kad su pokušali da zapale zgradu Filozofskog fakulteta sa ljudima unutra.

- Večeras je oko 9.380 ljudi skupljeno u celoj Srbiji na skupovima protiv vlasti, a 7020 u Novom Sadu po brojevima MUP. Svuda je bilo mirno, osim u Novom Sadu. U Novom Sadu su neki pokušali da, u prisustvu predstavnika EP, neki pokušali da ugroze stabilnost i sigurnost Srbije, sa fantomkama na glavama, šlemovima na temenu. Po svaku cenu su želeli da zauzmu prostorije Filozofskog fakulteta i u tome nisu uspeli - kazao je Vučić.

Istakao je da je policija radila svoj posao.

- Obavila ga je strogo profesionalno. Čestitam svim policajcima. Do sada je 11 policajaca povređeno - naveo je Vučić.

Kako kaže, napadnuti su iz čista mira.

- Samo su stajali ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu - dodao je.

Kaže da će biti očuvani sigurnost i stabilnost.

- Do sada je uhapšeno više lica, biće i više desetina lica lišeno slobode. Oni su, kako pirotehničkim sredstvima, tako i na druge načine napadali policiju iz čista mira - ističe on.

Pita tužioce dokle će da se prave naivni da ne vide šta rade pojedine medijske platforme koje pozivaju direktno na linč i obračun sa državnim organima.

Građanima Srbije je poručio da, šta god radili, "kukavice i bednici nikad neće pobediti Srbiju i njene organe".

Kaže da su blokaderi u Novom Sadu očekivali 30.000 ljudi u Novom Sadu.

- Nekada ih je bilo 35.000 ljudi iz cele Srbije - kazao je Vučić.

Rekao je da nasilje neće biti dozvoljeno.

- U nedelju će biti održani skupovi širom Srbije na kojima očekujem više od 130.000 ljudi. Pozivam sve te građane da ne primenjuju nasilje i da ne odgovaraju nasiljem na nasilje, makar ih bilo i 15:1, da se ponašaju odgovorno, da se ponašaju ozbiljno - kazao je Vučić.

Ponovo je dodao da će Srbija uvek braniti svoje i čuvati mir.

- Država Srbija je snažna, ozbiljna i odgovorna. Zahvalan sam predstavnicima Evropskog parlamenta, iz ne znam koje partije, neki ološ se skupio tu, što su nam pokazali gde je njima mesto i kako da se borimo protiv njih. Srećan sam zbog toga, borićemo se za slobodu svog naroda i države, jer nemamo ništa preče od toga. A oni koji su došli spolja da ruše Srbiju, moraju da znaju da ćemo im se suprotstaviti snažnije nego što su mislili. Danas su Hrvati i Slovenci potpisali vojni savez. Pre toga su potpisali Zagreb, Priština i Tirana. Uvek su bili pametniji i jači od nas, ne zato što jesu nego što su imali jaču silu iza sebe — 20. septembra ćete moći da vidite snagu srpske zemlje, bićemo odvažni da čuvamo mir, a budu li nas napali, bićemo snažniji od njih — po prvi put u istoriji - istakao je Vučić.

U napadu na policiju u Novom Sadu nije učestvovalo više od 4.000 ljudi.

- Naše je da, u tom slučaju kad su ugrožene institucije Republike Srbije, intervenišemo jer nećemo dozvoliti da se institucije Srbije uništavaju, razaraju, ruše... Sve što su nekada naučili da rade. Država Srbija je jača od svakoga. Tako je bilo danas, tako će biti sutra, tako će biti uvek i sve te bajke i priče o tome kako će da upadaju u Filozofski fakultet, u DIF, Rektorat i ne znam gde pokazale su se kao lažne i besmislene - kazao je on.

Foto: Printscreen

Pozvao je tužioce koji se prave naivni da, u skladu sa zakonom i Ustavom Republike Srbije preduzmu odgovarajuće mere.

- Uskoro ćemo mi preduzeti te mere na drugačiji način. Ne možete da se pravite naivni i nevini i da ne vidite šta se dešava. Policija je pustila večeras 12 minuta da ih tuku i pirotehničkim sredstvima i motkama i kamenicama i tek tada je policija odgovorila! Tek tada! Pa, pitam ovu bandu, ovu ološ, ove "zelene"... "Mirni demonstranti" koji su svi bili sa fantomkama, šlemovima i svim ostalim. U tome im je pomagao evropski ološ koji je došao da ruši našu zemlju! Idite rušite svoju zemlju, nemojte da rušite Srbiju, ološu jedan! A, niste ni ološ, nego ste gore od toga. To je sve što imam da vam kažem! Mislite da vas se plašim? Ni najmanje! - kazao je Vučić, te dodao da poštuje Ursulu fon der Lajen i Antonija Koštu.

Kaže da će najgori evropski ološ koji došao u Novi Sad biće procesuiran u skladu sa zakonima Republike Srbije.

- Znam da je narod Srbije srećan zbog toga - naveo je Vučić.

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavestilo je ranije javnost da je došlo do saznanja da učesnici neprijavljenog skupa u Novom Sadu imaju nameru da napadnu policiju koja se nalazi ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u ovom gradu.