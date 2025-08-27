VODITELJKA I GOSTI ISMEJALI IZVEŠTAVANJE N1: "Ispalo je da su se prostorije SNS-a same zapalile a da su kamenice i flaše same letele!"

GENERALNI direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je, povodom lažnih napisa medija N1 i Nove S (medija koje su lagali da je dete preminulo nakon protesta u Valjevu) u vezi sa kadriranjem u ovim kućama, da je očigledno da je Dragan Šolak koristio te medije za svoje lične biznis-političke ciljeve