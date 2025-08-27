Politika

VODITELJKA I GOSTI ISMEJALI IZVEŠTAVANJE N1: "Ispalo je da su se prostorije SNS-a same zapalile a da su kamenice i flaše same letele!"

V.N.

27. 08. 2025. u 16:34

Voditeljka i gosti u studiju prisetili su se izveštavanja ovog medija kada su oni rekli da je na okupljanju sve mirno, a letele su boce.

ВОДИТЕЉКА И ГОСТИ ИСМЕЈАЛИ ИЗВЕШТАВАЊЕ Н1: Испало је да су се просторије СНС-а саме запалиле а да су каменице и флаше саме летеле!

Foto: Printksrin

"Građani mirno razbijaju prostorije SNS" - konstatovali su uz osmeh njihov način izveštavanja. 

Konstatuju i da se koristi pasiv "zapaljene su prostorije" kao da ih niko nije zapalio, nego su se zapalile same. 

"A boce lete" - konstatovala je Ljiljana Smajlović.

Pogledajte: 

