NJIHOV JEZIK NIJE JEZIK RAZGOVORA, VEĆ JEZIK KAMENICA I NASILJA: Vučić pozvao blokadere na debatu - oni odbili pruženu ruku

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić pozvao je juče sve predstavnike studentsko-blokaderskog pokreta na debatu koja bi se održala javno, pred svim kamerama.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić je u objavi na Instagram nalogu "budućnostsrbijeav" istakao da Srbija svoje probleme mora da rešava demokratskim dijalogom, a ne nasiljem.

"Pozivam predstavnike blokaderskog pokreta na razgovor i javnu debatu o vizijama, da razgovaramo o našim planovima i programima za budućnost i svi zajedno osudimo nasilje na našim ulicama", naveo je predsednik Vučić u video objavi na Instagramu.

Ubrzo nakon predsednikovog poziva stigao je i prvi odgovor blokadera - neće da razgovaraju.

- Raspiši izbore. Nemamo o čemu drugom da pričamo - navodi se na društvenoj mreži Iks sa profila "Pravni u blokadi".

Foto: Printskrin

Njihov odgovor, pak, nimalo ne čudi. Kako i da izađu na dijalog, kad nemaju ni "p" od programa za bolju i snažniju Srbiju.

Lako je rušiti i paliti, treba izaći pred narod i reći šta je plan, kakve su ideje, na koji način da Srbija izgleda bolje i bude uspešnija.

Jezik blokadera, kako se građani njihovim ponašanjem i uverevaju već nekoliko meseci, nije jezik razgovora, već jezik kamenica i nasilja.

