ADVOKAT IGOR ISAILOVIĆ: Srbija će pobediti

ADVOKAT Igor Isailović oglasio se povodom sve većeg divljanja blokadera nad ostalim građanima Srbije.

- Već više od deset meseci građani Srbije trpe svakojake “akcije” samoprozvanih “studenata u blokadi”. Dok domaćoj i svetskoj javnosti pokušavaju da se predstave kao mirni borci za ljudska prava, prave vrednosti i borbu protiv korupcije, u suštini, kad se ogole stvari - oni se bore za dolazak na vlast nelegitimnim metodama. Tu, između ostalog, mislim na svakodnevna neprijavljena okupljanja, blokade institucija i saobraćajnica, plasiranje netačnih infromacija u javnost (uzbunjivanje javnosti), linč neistomišljenika, paljenje stranačkih prostorija, napad na policiju, opštinu, tužilaštvo i slično…

Ovo što, kao građani, proživljavamo iz dana u dan, nije nikada viđeno na našim prostorima (i šire), a nije da se u Srbiji nije protestovalo. Sve ovdašnje “akcije” zapravo predstavljaju krajnje ljigav način političke borbe sa konačnim ciljem: da se u Srbiji ne zna ko je na vlasti.

Tačnije, usudio bih se reći, nekome sa Zapada bi veoma odgovoralo da se vlast u Srbiji gradi na neprincipijelnim i krhkim koalicijama. Tada bi nalozi sa Zapada bili lako sprovodivi i lakše bi se moglo upravljati takvim državama.

Kako to izgleda u praksi najbolji su primeri zemalja i teritorija iz okruženja, gde se ne može doneti, niti sprovesti ni jedna racionalna odluka. Neki delovi nepriznatih teritorija čak ne mogu ni Skupštinu da formiraju već šest meseci i da ne nabrajam dalje.

Srbiju pokušavaju da slome već deset meseci, ali i pre toga je bilo različitih pokušaja.

Svi se sećamo protesta u periodu od 2018. do 2020. godine…”ne davimo Beograd”, “1 od pet miliona”, “žuta patka” i slično koji su bili organizovani zbog projekta Beograd na vodi.

Neko tamo je procenio da bi ovo mogla biti dobra prilika za rušenje vlasti i krenule su optužbe na račun države i samog projekta. Rezultat ovoga danas je svima vidljiv. Ovaj projekat je veoma uspešan, a najčešći kupci nekretnina nisu iz redova vlasti (pogledajte rezultate poslednjih izbora u toj izbornoj jedinici), političko udruženje “Ne davimo Beograd” ne postoji, a nema ni žutih patkica. Vlast je radom i uspehom pobedila mapetovce.

Nakon toga su u junu 2020. godine održani izbori za narodne poslanike, i to u jeku korona virusa. Narod je rezonovao sve uspehe, sva realizovana obećanja, procenio da se izvršna vlast jako dobro borila sa korona virusom i ubedljivu pobedu je ostvarila vladajuća stranka SNS.

Ovo je bio povod da se sa Zapada, odmah u septembru 2020. godine naruči istraživanje javnog mnjenja sa osnovnim pitanjem, šta je to što bi posle prethodnog debakla moglo da pokrene masovne proteste u Srbiji i kreira drugu izbornu većinu.

Odogovori na osnovno pitanje iz istraživanja (šta bi moglo da utiče na masovne proteste protiv vlasti) bili su: 1. Rat 2. Korupcionaške afere 3. Rasizam 4. Neefikasnost vlasti, glad, loš životni standard 5. Ekologija 6. Velike nezgode

Po dobijanju rezultata, prionulo se na posao. Glavni zadatak poveren je fabrikama laži, odnosno takozvanim NVO organizacijama i medijskim trovačnicama.

Za početak, loše je išlo sa fabrikovanjem afera, pa su sve karte bačene na ekološke proteste, kojih se danas niko i ne seća. Ta 2021. godina posvećena je raznoraznim “ekološkim akcijama” odnosno protestima “ekoloških aktivista”. U januaru 2021. godine održan je protest za čist vazduha (kao da bilo ko želi zagađen vazduh?!), da bi se ekološke teme nastavile odmah nakon letnjih ferija, kada se u septembru kreće sa borbom protiv Rio Tinta i litijuma. Protesti “ekologa” stavljeni su po strani kada je Srbiju, u maju 2023. godine, zadesila ogromna tragedija odnosno kada su se dogodila višestruka ubistva u OŠ „Vladislav Ribnikar” i u okolini Mladenovca i Smedereva.

Ovi strašni događaju zlupotrebljeni su kao povod za nove proteste protiv vlasti pod nazivom „Srbija protiv nasilja”. Protesti su u početku izgledali kao reakcija ljudi pogođenih strašnom tragedijom, ali najradikalniji akteri ovih – kao i svih prethodnih protesta bila su jedna te ista lica. Finansiranje NVO i drugih organizacija višestruko su pojačana. Imovina lica koja su organizovala proteste je drastično uvećana. Nažalost, državni organi zaduženi za očuvanje ustavnog sistema su zatajili.

Međutim, ovo je splaslo onog mementa kada su ljudi shvatili da su samo oruđe u rukava onih koji žele da dođu na vlast bez izbora. Završilo se brže nego što su očekivali.

A onda je došao 1. novembar 2024. godine kada je u 11.52 časova na Železničkoj stanici Novi Sad pala nadstrešnica koja je usmrtila 16 osoba.

Ova tragedija duboko je potresla srpsku javnost. Bio je to novi povod da neko pokuša da politički profitira od tragedije. Vlast je postupila odgovorno i ubrzo su date i prve ostavke, a došlo je i do ostavke predsednika Vlade RS i pada Vlade Republike Srbije.

Tužilaštvo je postupalo traljavo, ali samostalno, pa su kao osumnjičeni uhapšeni jedan ministar i najodgovorniji ljudi u javnom preduzeću Železnice Srbije.

Neko je procenio da oni koji žele promenu vlasti neće dobiti bolju priliku za rušenje vlasti tako da je fabrika laži počela da radi u tri smene. Zloupotrebljeni su studenti, srednjoškolci ali i osnovci. Sve što živimo poslednjih meseci posedica je toga i nečije nezajažljive želje za haosom i promenom vlasti protivno volji većine naroda.

Ali i ovo će proći. Magla se polako diže. Vreme odgovornosti je pred nama. Pitanje je samo kada će građani shvatiti da su i ovog puta zloupotrebljeni.

Pobediće Srbija! - naveo je Isailović.