MASKE SU PALE! Ustaše i NATO mediji poručuju: Moramo zapaliti Beograd kao Kijev 2014.te godine, Srbija će dobiti Majdan i rat!

В.Н.

19. 08. 2025. u 08:03

PO ko zna koji put po već oprobanoj matrici ustaše su se udružili u otvorenoj hajci na Srbiju i predsednika Vučića.

МАСКЕ СУ ПАЛЕ! Усташе и НАТО медији поручују: Морамо запалити Београд као Кијев 2014.те године, Србија ће добити Мајдан и рат!

Ovi zapadni mediji u saradnji sa ustašama bez trenutke stida i srama priželjkuju u Srbiji novi Majdan i svrgavanje predsednika Vučića sa vlasti:

- Financial Times, CNN i Le Monde: 'Beograd je Kijev 2014. godine. Nakon 10 godina, Vučiću preostaju samo dva izbora!'

jednom od čestih televizijskih obraćanja javnosti, Vučić je prosvjednike optužio za "čisti terorizam", piše CNN - navodi se u ustaškom mediju.

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vladi ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

