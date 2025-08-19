MASKE SU PALE! Ustaše i NATO mediji poručuju: Moramo zapaliti Beograd kao Kijev 2014.te godine, Srbija će dobiti Majdan i rat!

PO ko zna koji put po već oprobanoj matrici ustaše su se udružili u otvorenoj hajci na Srbiju i predsednika Vučića.

Foto: Printskrin

Ovi zapadni mediji u saradnji sa ustašama bez trenutke stida i srama priželjkuju u Srbiji novi Majdan i svrgavanje predsednika Vučića sa vlasti:

- Financial Times, CNN i Le Monde: 'Beograd je Kijev 2014. godine. Nakon 10 godina, Vučiću preostaju samo dva izbora!'



Foto: Printskrin

jednom od čestih televizijskih obraćanja javnosti, Vučić je prosvjednike optužio za "čisti terorizam", piše CNN - navodi se u ustaškom mediju.