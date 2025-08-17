Politika

BLOKADE - DIREKTAN UDAR NA OBRAZOVNI SISTEM

В.Н.

17. 08. 2025. u 12:03

Zbog učestalih nemira od strane blokadera, ove godine je zabeležen drastično manji broj prijava studenata za upis na fakultete nego prošle godine.

БЛОКАДЕ - ДИРЕКТАН УДАР НА ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ

Naime, pojedini univerziteti imali su 30 posto manje prijava u odnosu na prošlu godinu. Statistički gledano 70.000 studenata manje se prijavilo za upis, što nas navodi na pitanje šta je doprinelo tome?

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

