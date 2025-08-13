BLOKADERI FAŠISTI U NOVOM SADU KREĆU U NOVI POKOLJ: Vratili se u kampus i uzimaju motke (VIDEO)

Navijači Dinama iz Kijeva, koji su se nadali da će njihov klub sa Crvenom zvezdom igrati u poslednjoj kvalifikacionoj rundi za plasman u Ligu šampiona, ali do toga neće doći jer je Ukrajince na pretposlednjoj prepreci zaustavio kiparski Pafos, rešili su da se oglase posle dvomeča Zvezde i Leha.