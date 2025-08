"ONO ŠTO JE NAŠE, ONO ŠTO JE SRBIJA NEĆEMO DATI NIKOME" Moćna Vučićeva poruka najmlađim oficirima Vojske Srbije

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u kasarni „General Jovan Mišković“ na Banjici. Vučić je po tradiciji održao govor kojim se obratio najmađim oficirima Vojske Srbije.

- Živimo u teško vreme, a ne dolazi nam lakše. Živimo u svetu bez prava i poretka. U okruženju gde će na svaku našu skromnost odgovoriti arogancijom i bahatošću, gde će svaku našu suzu zaliti izlivima radosti, a našu radost podrugljivo i podsmešljivo posmatrati. U svetu u kojem niko o nikome ne vodi računa i svi samo gledaju kako da se dočepaju neke nove teritorije, kako da uzmu i ono što im ne pripada. U takvom svetu, bez povelja, principa, prava i poretka, mi moramo da sačuvamo i odbranimo našu Srbiju. Suviše smo mali da bilo kome pretimo, ali smo dovoljno hrabri i imamo vas da svima možemo da kažemo - ne damo vam na našu Srbiju - poručio je Vučić.

- Mnogo puta sve uzimali sve od ove zemlje. Obično ono najbolje - njene ljude. U Prvom svetskom ratu gotovo bez 30% stanovništva smo ostali, u Drugom, i ovde i zapadno od Drine i Dunava, izgubili smo stotine hiljada ljudi, samo zato što su neki hteli da nas nema, da ne postojimo. Nemojte da brinete i danas nam mnogi žele baš to isto. Samo što su malo pametniji, pa to žele da urade nešto drugačijim metodama, dok ne dođe vreme za sve ono što su radili nekada. Za sve to mi moramo da budemo spremni, da imamo znanja. Vi ćete morati da učite svakoga dana. Vaše školovanje tek počinje, ono nije završeno. Dobili ste samo formalno diplome, i formalno proizvedeni u čin potporučnika. Svakoga dana moraćete da radite i učite mnogo više. Tu lekciju naučio sam od Šimuna Peresa, velikog lidera, koji je rekao - kad god misliš da si završio školovanje nisi, svakoga dana moraš iznova da učiš. Vi ćete u eri novih tegnologija morati mnogo više da date i više da radite i da se borite nego što smo mi morali.

- Ponosan sam na vaše znanje, na vašu ljubav prema srpskoj otadžbini. Mi ničije da diramo nećemo i to vam garantujem i kao vrhovni komandant naših snaga, ali ono što je naše, ono što je Srbija nećemo dati nikome. Hvala vam za svu ljubav, posvećenost, za sve ono što dajete Srbiji, to nema cene. Onoliko koliko mi možemo da vam olakšamo život, da pomognemo da imate veća primanja, najbolju opremu... Vaši bližnji će moći da vas vide već za 45 dana kada ćemo pokazati, posle onih koji su slavili progon i smrt srpskog naroda, mi ćemo da slavimo samo naše jedinstvo, a ne nesreću nekih drugih. Pokazaćemo koliko smo bolje opremljeni, spremniji danas da svoju otadžbinu sačuvamo, nego što smo to bili pre 26 godina.

- Hvala vam na radu i trudu, znanje da vam oduzme ne može. Nastavite da učite i da radite i da jednako volite svoju zemlju, kao što ste je voleli do sata - poručio je predsednik.