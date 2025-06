VUČIĆ O IZJAVI LAVROVA: Hvala ruskim prijateljima što razumeju, završeno je sa obojenom revolucijom! Boriću se za slobodu Srbije

PREDSEDNIK Srbije obraća se javnosti iz Sevilje, a komentarisao je izjavu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da se Zapad uzdrži od pokušaja obojene revolucije i ne meša se unutrašnje stvari Srbije.

- Hvala ruskim prijateljima što to primećuju, hvala Sergeju što je to odlično razumeo i hvala korektnim ruskim analitičarima što su primetili da će Vučić da bude malo tvrđi orah, ja nisam poput nekih što su bežali iz Srbija. Ja ću da se borim za slobodu Srbije i neću najgorima da je ostavim nikada. Vlast u Srbiji će da se osvaja na izborima kada nadležni organi to budu raspisali, a ne kada banda huligana to bude tražila. Red ćemo da sačuvamo. Hvala na pažnji ruskim prijateljima, hvala im što dobro razumeju i mudro procenjuju. Želim da kažem - šta god neki organizovali i koliko god plaćali, a ogroman novac je uložen - završeno je sa tim. Želim da ih obavestim da je Srbija pobedila i radujem se nastavku saradnje sa Ruskom Federacijom - rekao je Vučić.

Podsetimo, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se nada da se zapadne zemlje neće upuštati u svoje obojene revolucije u Srbiji i da Moskva primećuje spremnost srpskog rukovodstva za dijalog.

- Pratimo ovu situaciju, zainteresovani smo da se ovi nemiri smire, kao što je rekao predsednik Srbije (Aleksandar) Vučić, na osnovu ustava i zakona ove nama prijateljske države - rekao je Lavrov novinarima.

- Nadamo se da zapadne zemlje, koje obično uvek pokušavaju da iskoriste određene unutrašnje događaje u raznim zemljama kako bi promovisale svoje interese na štetu interesa drugih partnera dotične zemlje, nadamo se da se ovog puta neće upuštati u svoje obojene revolucije - objasnio je ministar.