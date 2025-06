VUČIĆ SE OBRATIO NACIJI IZ UAE: Moramo da radimo još više i zato vas pozivam na jedinstvo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz UAE:

Printskrin

- Poštovani građani, uvek kada dođem u Emirate, iznenadim se ogromnom napretku koju ova zemlja pravi. I znam, neko će reći to je zbog nafte, to je zbog drugih prirodnih bogatstava, nije. To je zbog sposobnosti rukovodstva Ujedinjenih Arapskih Emirata. Postoje zemlje koje imaju mnogo više nafte od Emirata, a daleko su iza njih. I to me motiviše dodatno na rad, požrtvovanost, na nove ambicije, nove ciljeve. I nije važno to što se ponekad loše osećate kada vidite da čak i kada pucaju na političku stranku, niko ne ume da kaže izvinite, ne ume čak o tome ni da govori i da kaže žao nam je. I sve to nije važno. Morate se setiti da smo sve što je vredilo i sve što smo napravili u prethodnim godinama, od povećanja plata, penzija, izgradnje pruga, puteva, autoputeva, Beograda na vodi, ne radili sami, već uprkos volji onih koji su se tome suprotstavljali. I zato mi moramo da pronađemo novu energiju, novu snagu, moramo da budemo još jači, da još više želimo pobede, da podižemo našu lestvicu. I da kao Emirati u arapskom svetu, da tako u našem regionu, u našem okruženju, budemo najsnažniji, budemo najbolji i da naša ekonomija najbrže raste. Rezultati naše ekonomije na polovini ovog meseca po prvi put su dobri, moraju da budu još bolji. Moramo da radimo još više i zato vas pozivam na jedinstvo, da ujedinjeni, nastavimo da se borimo za investitore, da bez obzira na užasno tešku situaciju u svetu, ne odustajemo od naših ciljeva i da na Ekspu pokažemo svu snagu i sav sjaj naše Srbije. Živela Srbija, pozdrav iz Abu Dabija! - poručio je Vučić.