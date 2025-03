ŠOLAKOV DIREKTOR BESAN ZBOG RASKRINKANOG PLANA MILE PAJIĆ I DINKA GRUHONJIĆA: Od muke počeo da zamuckuje! (VIDEO)

UREDNICI tajkunskih medija u vlasništvu Dragana Šolaka pozeleneli su od muke jer je raskrinkan plan hejtera za napad na Skupštinu Srbije i RTS.

Foto: Printscreen

Da je to zaista tako pokazuje gostovanje Slobodana Georgieva na tajkunskim medijima. Georgiev je toliko besan da je u jednom trenutku čak počeo i da zamuckuje.

Nije mogao da sakrije bes zbog toga što je raskrinkan plan Mile Pajić i Dinka Gruhonjića.

- To je koješta, svi znaju da je to koješta. Grupa neka, ne znam kako ih bih nazvao, TNT grupa, sede negde u nekoj sobi i pričaju kako će sad oni nešto da zauzimaju... Ne znaju ni gde je zgrada, ni gde je ulaz, i sad nam to puštaju, kao oni su spremali napad na RTS... Kakve su gluposti... Zaista... Kakve su to gluposti... - maltene je jedva izgovorio Georgiev.

Pogledajte priloženi snimak: