VUČIĆ: Meloni za neku nedelju dolazi u Beograd, kad izaberemo novu vladu

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je na poslovnom forumu Srbija-Italija da će predsednica Vlade Italije Đorđa Meloni posetiti Beograd za neku nedelju, kada bude izabrana nova vlada u Srbiji.

Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

Vučić je zahvalio potpredsedniku Vlade Italije i ministru spoljnih poslova Antoniu Tajaniju što je došao u Beograd, kao i italijanskim kompanijama koje učestvuju na forumu.

- Mnogo sam srećan što ste danas u Beogradu i žao mi je što će predsednica vlade Meloni tak za neku nedelju doći u Beograd, kada izaberemo vladu. Sve neplanirano bilo..., ali tako to ide u politici. Srećom, srpsko-italijanski odnosi su toliko stabilni, a i budite uvereni, Srbija će umeti da sačuva svoju unutrašnju stabilnost, da šta god da se desi, naše odnose ne može da poremeti - poručio je Vučić.

Naglasio je da je beskrajno zahvalan Tajaniju što je uvek tu kada treba.

- Kad god imamo problema u regionu. Kad god nije sasvim jednostavno, Antonio Tajani je taj koji razgovara sa nama, prvi je taj koji pozove telefonom, prvi je među onima koji dođu u Beograd i uvek na najbolji mogući način ukaže na prijateljstvo Italije i pokaže koliko je Italiji stalo do najbližih mogućih odnosa sa našom Srbijom. Ja sam vam beskrajno zahvalan na tome, ponosan na naše prijateljstvo i veoma zadovoljan i srećan što takvog prijatelja imamo - rekao je Vučić.

Naglasio je da je ekonomija Srbije prošle godine bila druga ili treća po stopi rasta u Evropi, sa rastom BDP pod 3,9 ili 4,0 odsto.

- To su dakle te preliminarne procene, a obično posle kada dođe revizija to bude i nešto više. Ove godine očekujemo da sa 4,2 ili 4,3 odsto budemo možda i najbrže rastuća ekonomija u Evropi. I verujem da ćemo za to imati i političke snage, ali da ćemo imati i dovoljno podrške od svih onih koji veruju u Srbiju - rekao je Vučić.

Što se Italije tiče, dodao je, Italija je naš treći partner i izrazio uverenje da će veoma brzo napredovati na toj listi zbog "fijata pande" u Kragujevcu, ali i zbog novih ulaganja.

Zbog broja vas koji se ovde danas nalazite u Palati Srbije, dodao je Vučić.

(Tanjug)