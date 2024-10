PONOSNI NA SRBIJU! NASTAVIĆEMO DA SANJAMO I SNOVE ISPUNJAVAMO! Predsednik Vučić obišao gradilište za EKSPO pa poslao moćnu poruku (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je gradilište za EKSPO 2027 i tom prilikom se na svom Instagram nalogu obratio građanima Srbije poslavši moćnu poruku.

Foto printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

- Ponosan na Srbiju! Nastavićemo da sanjamo i snove ispunjavamo! - napisao je predsednik u opisu videa na Instagram nalogu.

Ovom prilikom predsednik je izjavio sledeće:

- Deset uveče, evo nas na Ekspo gradilištu, ovaj što snima je Siniša Mali, on je bio i šofer večeras - bar jednom da me odmeni. I hoću ljudima da kažem da je neverovatan napredak, ono što sam video i svakoga dana ljudi izuzetno rade. Ovo je najveće gradilište u Istočnoj Evropi u ovom trenutku. Svi šipovi su u Ekspu probijeni, sa stadionom kasnimo oko mesec i po ili dva. Nadoknadićemo to vreme, a iza nas, ne možete sada da vidite pošto je mrak, velikom brzinom napreduje izgradnja stanova i 2.500 stambenih jedinica, velika stvar.