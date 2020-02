Novosti Online | 28. februar 2020. 21:45 | Komentara: 0

Fudbalsko igralište kod Koprivnice kod Varaždina u četvrtak poslepodne bilo je poprište stravične nesreće u kojoj je teško povređeno jedno dete. Naime, 55-godišnji Ljubo Ivanček valjkom za travu, koji s vodenim punjenjem teži oko 600 kilograma, prešao je preko 12-godišnjeg dečaka koji je s vrlo teškim povredama prevezen u zagrebačku Kliniku za dečje bolesti u Klaićevoj, gde su se lekari borili za njegov život.Policija je u zvaničnom saopštenju izvestila da je 55-godišnjak u četvrtak oko 16.30 sati na fudbalskom igralištu u Koledincu upravljao traktorom IMT koprivničke registarske oznake koji je vukao ručno izrađeni valjak obavljajući poslove ravnanja travnate površine, piše Jutarnji list.- U četvrtak u večernjim satima u bolnicu u Klaićevoj primljen je 12-godišnji dečak koji je primarno obrađen u Opštoj bolnici Koprivnica. Došao je s teškim telesnim povredama. Smešten je u Jedinici intenzivnog lečenja i stabilnih je vitalnih parametara. Sprovode se mere intenzivnog lečenja i nadzora i dodatna dijagnostička obrada - rekao je jučer Goran Roić, direktor Klinike za dečje bolesti u Klaićevoj ulici u Zagrebu.Porodica stradalog dečaka je u šoku, ali vest iz Zagreba da je dečak van životne opasnosti malo ju je smirila.Reporteri su razgovarali juče s bratom teško stradalog dečaka koji je bio s njim u trenutku nesreće.- Kad sam došao na igralište, on se vozio na traktoru koji je valjkom poravnavao teren. Sišao je da igramo fudbal, spotakao se, i valjak je prešao preko njega - priča dečak i dodaje da je krvi bilo svuda.Vozač traktora Ljubo Ivanček odmah je alarmirao sina Vedrana da što pre dođe sa svojim autom, nakon čega su unesrećenog dečaka prevezli u koprivničku bolnicu.Nakon pregleda u koprivničkoj bolnici, dečak je vozilom Hitne pomoći prevezen u Kliniku za dečje bolesti u Zagrebu.- Ima dvostruko puknuće lobanje, stradali su mu unutrašnji organi, najgore jetra i pluća - rekla je juče zabrinuta majka Jalža.U trenutku posete Jutarnjeg lista porodici stradalog dečaka otac je bio kod sina u Klaićevoj. Zabrinutoj porodici preneo je dobre vesti - dečak u nedelju izlazi s Odeljenja intenzivne nege.Horvatovi su porodica sa jedanaestoro dece, koja se sva školuju i žive u porodičnoj kući u susedstvu lokalne crkve.- Gospodin Ljubo je divan čovek, uvek je tu ako nešto zatreba. Malom je kupio gumu za bicikl i patike, pa je išao da mu se pohvali da je popravio bicikl i zahvalio se za obuću - govori majka Jalža.Ljubo Ivanček kaže da je dečak došao k njemu baš kad je krenuo na igralište, pa su išli zajedno.- Rekao je da nikad nije seo na traktor, pa sam mu dopustio da se vozi sa mnom dok ravnam teren. To je minimalna brzina. Dok smo se vozili, pričao mi je da mu je neko ubio psa, pa je tužan. Kad mu je stigao brat s loptom, sišao je. Ubrzo sam čuo vrisak njegovog brata i video dečaka pod valjkom - u stresu i sa suzama u očima govori Ljubo Ivanček.Njegova deca su velika i rado pomaže porodici stradalog dečaka.- Znamo da je to bila tragična nesreća i da je gospodinu Ljubi jednako teško kao i nama - kažu okupljeni oko porodičnog stola.