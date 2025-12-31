Poznati

SREĆO NEČIJA: Goca Tržan baladom počela koncert na Sava promenadi u Beogradu na vodi (VIDEO)

Душан Цакић

31. 12. 2025. u 21:33

POP zvezda Goca Tržan održala je večeras veliki koncert na Sava promenadi u Beogradu na vodi, u okviru dočeka Nove 2026. godine.

СРЕЋО НЕЧИЈА: Гоца Тржан баладом почела концерт на Сава променади у Београду на води (ВИДЕО)

Novosti

Pogledajte video:

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN! Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića

"TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN!" Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića