Branko Vlahović | 20. jun 2020.

Jedan broj moskovskih medija je nagađao hoće li u Moskvu doći na paradu Aleksandar Lukašenkojer se u Belorusiji vodi žestoka predsednička kampanja.Zbog toga što je Aleksandar Lukašenko zaratio sa ,,Gaspromom,, od koga traži da mu prodaje gas po cenama kao i zapadnoevropskim zemljama jedan broj moskovskih listova oštro kritikuje beloruskog predsednika. Iz ,,Gasproma,, mu poručuju da vrati prvo dugove pa se tek onda može govoriti o novoj ceni.





Predsednik Turkmenije Gurbanguli Berdimuhamedov(63) odustao je od dolaska na paradu u Moskvi jer bi mu to moglo poremetiti proslavu rođendana. On je pismom obavestio predsednika Rusije Putina i izvinuo se što ne može da dođe na obeležavanje 75 godišnjice pobede nad fašizmom.Predsedniku te bivše sovjetske republike a sada samostalne države u centralnoj Aziji rođendan je 29. juna-Ako dođem u Moskvu na proslavu morao bi po povratku u zemlju da budem u karantinu, dve nedeljem što je obaveza svih koji su bili u inostranstvu.A ja moram da proslavim rođendan u skladu sa tradicijom u mojoj zemlji , saopštio je predsednik Berdimuhamedov. On je takođe telefonirao Putinu i objasnio mu da je u njihovoj tradiciji da se rodjendan slavi sa svojom porodicom i sa svojim narodom. Da nije odložena parada 9. maja zbog epidemije korone virusa Berdimuhamedov bi sigurno bio u Moskvi na Crvenom trgu.Zbog sadašnje situacije sa korona virusom u Moskvu na paradu neće stići ni predsednik Azerbejdžana Iljham Alijev kao ni premijer Jermenije Nikola Pašinjan. Jermenski premijer i njegova porodica su preboleli korona virus i morali su u samoizolaciju. Ali osim stalnog rasta obolelih od korone u Jermeniji premijer Pašinjan ima i političkih problema u parlamentu.Njemu se zamera da nije ostvario obećanja koja je davao kad je osvajao vlast.Sada nezadovoljni traže njegovu ostavku.-Između mene i Putina ne, frcaju iskre,, i mi vodimo normalno razgovor a problem je samo sa rukovodstvom ,,Gasproma,,.Na paradu u Moskvu ću obavezno doći poručio je Lukašenko.Dolazak su potvrdili predsednici Srbije i Hrvatske koji će se sastati i razgovarati sa Putinom. Osim njih na paradi će prisustvovati i predsednici Kazahstana,Kirgizije,Tadžikistana,Uzbekistana i Moldavije.