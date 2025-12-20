RUSIJA sarađuje sa afričkim državama u skladu sa međunarodnim pravom, za razliku od onih koje pokušavaju da nastave neokolonijalnu politiku i nametnu svoju volju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Za razliku od onih koji pokušavaju da nastave neokolonijalnu politiku, diktirajući svoju volju svima ostalima, kako je istakao Lavrov na konferenciji za novinare sa egipatskim kolegom Badr Abdelom Atijem nakon Foruma partnerstva "Rusija-Afrika, "stavovi Rusije prema afričkim prijateljima zasnovani su na čvrstoj međunarodno-pravnoj osnovi", prenose RIA Novosti.

Lavrov je rekao da Rusija i Afrika ne vide potrebu da žale zbog zapadnih sankcija i da se umesto toga fokusiraju na mehanizme saradnje. On je istakao da nisu detaljno razgovarali o svim pitanjima u vezi sa nezakonitim sankcijama koje su uvele SAD i EU.

- Više volimo da se fokusiramo na dogovor o funkcionalnim, efikasnim i delotvornim mehanizmima koji će osigurati naše trgovinske i ekonomske veze i učiniti ih nezavisnim od nezakonitih postupaka onih koji pribegavaju ucenama i pritiscima kršeći sve principe međunarodnog prava - rekao je Lavrov.