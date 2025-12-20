LAVROV PORUČIO: Rusija sarađuje sa afričkim zemljama, ne ponaša se kao neokolonijalisti
RUSIJA sarađuje sa afričkim državama u skladu sa međunarodnim pravom, za razliku od onih koje pokušavaju da nastave neokolonijalnu politiku i nametnu svoju volju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Za razliku od onih koji pokušavaju da nastave neokolonijalnu politiku, diktirajući svoju volju svima ostalima, kako je istakao Lavrov na konferenciji za novinare sa egipatskim kolegom Badr Abdelom Atijem nakon Foruma partnerstva "Rusija-Afrika, "stavovi Rusije prema afričkim prijateljima zasnovani su na čvrstoj međunarodno-pravnoj osnovi", prenose RIA Novosti.
Lavrov je rekao da Rusija i Afrika ne vide potrebu da žale zbog zapadnih sankcija i da se umesto toga fokusiraju na mehanizme saradnje. On je istakao da nisu detaljno razgovarali o svim pitanjima u vezi sa nezakonitim sankcijama koje su uvele SAD i EU.
- Više volimo da se fokusiramo na dogovor o funkcionalnim, efikasnim i delotvornim mehanizmima koji će osigurati naše trgovinske i ekonomske veze i učiniti ih nezavisnim od nezakonitih postupaka onih koji pribegavaju ucenama i pritiscima kršeći sve principe međunarodnog prava - rekao je Lavrov.
Preporučujemo
TRAMP STIGAO U FLORIDU: Sve spremno za izuzetno važan sastanak
20. 12. 2025. u 16:29
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)