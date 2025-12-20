Košarka

"KAKO JE MOGUĆE DA MEČ SUDI SIN SUDIJE KOJI ME JE TERAO KUĆI?!" Dušan Alimpijević nakon pobede Bešiktaša nad Tofašem

Filip Milošević

20. 12. 2025. u 19:28

Košarkaši Bešiktaša slavili su protiv Tofaša sa 73:72 a trener "crno-belih" Dušan Alimpijević osvrnuo se na delegiranje sudija na ovom meču.

КАКО ЈЕ МОГУЋЕ ДА МЕЧ СУДИ СИН СУДИЈЕ КОЈИ МЕ ЈЕ ТЕРАО КУЋИ?! Душан Алимпијевић након победе Бешикташа над Тофашем

FOTO: Profimedia

Posle meča, Alimpijević je u pitanje doveo način na koji se delegiraju utakmice.

Prvo, najvažnije je da smo pobedili. Raspored je veoma težak i naporan. Kada tome dodate i povrede, kao i umor igrača, veoma je važno što smo uspeli da pobedimo“, rekao je selektor Srbije i dodao:

„Želeo bih da kažem nešto što je meni veoma važno. Ne mogu da shvatim kako je moguće da danas moj meč sudi sin sudije koji je pre dve godine na Tviteru napisao ‘Dušane, idi kući’. Kako je to uopšte moguće? Ovo govorim iako smo danas pobedili. Da smo izgubili i da sam to rekao, rekli bi da tražim izgovore. Neka svako ko ima imalo razuma pogleda utakmicu“.

