"KAKO JE MOGUĆE DA MEČ SUDI SIN SUDIJE KOJI ME JE TERAO KUĆI?!" Dušan Alimpijević nakon pobede Bešiktaša nad Tofašem
Košarkaši Bešiktaša slavili su protiv Tofaša sa 73:72 a trener "crno-belih" Dušan Alimpijević osvrnuo se na delegiranje sudija na ovom meču.
Posle meča, Alimpijević je u pitanje doveo način na koji se delegiraju utakmice.
Prvo, najvažnije je da smo pobedili. Raspored je veoma težak i naporan. Kada tome dodate i povrede, kao i umor igrača, veoma je važno što smo uspeli da pobedimo“, rekao je selektor Srbije i dodao:
„Želeo bih da kažem nešto što je meni veoma važno. Ne mogu da shvatim kako je moguće da danas moj meč sudi sin sudije koji je pre dve godine na Tviteru napisao ‘Dušane, idi kući’. Kako je to uopšte moguće? Ovo govorim iako smo danas pobedili. Da smo izgubili i da sam to rekao, rekli bi da tražim izgovore. Neka svako ko ima imalo razuma pogleda utakmicu“.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
VLEDI PARTIZAN PONIŽEN U LOZNICI: IMT-ov šamar crno-belima za kraj godine
20. 12. 2025. u 19:58 >> 19:58
PARTIZAN SLAVI JESENjU TITULU! Nenad Stojaković pred poslednji meč u 2026. godini
19. 12. 2025. u 12:50
VLAHOVIĆ ZBOG POVREDE PROPUŠTA I ROMU: "Vučica" ima šansu da izbije na drugo mesto
JUVENTUS i Roma ukrstiće koplja u subotu uveče u Torinu, u direktnom duelu ekipa koje imaju jasnu ambiciju da sezonu završe među prva četiri tima Serije A. Tip vam je spremio analizu ove utakmice sa predlozima naših tipstera.
20. 12. 2025. u 10:06
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)