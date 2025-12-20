MESEČNI HOROSKOP DO 19. JANUARA: Ovna očekuje zastoj u karijeri, Raka rasprave s partnerom, Vagu s članovima porodice, Jarca poslovni uspeh

SAZNAJTE šta vam mesečni horoskop predviđa za period koji je pred nama, za period prelaska Sunca preko znaka Jarca, od 21. decembra 2025. godine do 19. januara 2026, šta vas čeka na poslu, u ljubavi, kako ćete se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

Foto Pixabay free images

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o mesečnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Mnoštvo planeta u kući karijere donosi vam stagnaciju, sukobe s nadređenima, finansijske i probleme s konkurencijom 21. i 24. decembra, a još više od 1. januara kada Merkur ulazi u tu kuću. Kritični dani su i 6,8,9. i naročito 18. januar, kada se formira mlad Mesec u kući karijere koji donosi probleme s nekretninama i u privatnom poslu. Ulazak Venere u kuću novca 17. januara, fokusira vas na realizaciju dugoročnih finansijskih ciljeva i planova.

Ljubav Ulazak Meseca u Vodoliju 21. decembra donosi vam više izlazaka i druženja. Kvadrat Neptuna u kući romantike i Venere, 24. decembra, čini vas sklonim idealizovanju u ljubavi. Pun Mesec u kući privatnog života 3. januara, donosi porodične probleme, naročito s majkom i ženama u familiji. Slobodne Ovnove, posle 17. januara očekuje ulazak u novu vezu s nekim koga će upoznati preko prijatelja ili interneta.

Zdravlje Problemi sa zglobovima, zubima, kožom.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Napredovanje u karijeri preko visokog obrazovanja, saradnje sa strancima, putovanja, naročito 1, 6. i 9. januara. Trigon vašeg vladaoca Venere i Saturna 27. decembra donosi vam novac preko IT sektora ili prijatelja, a pun Mesec 3. januara isplativ ugovor i uspeh na ispitima. Venera u kući karijere, od 17. januara, donosi finansijske i probleme s nadređenima. U vreme mladog Meseca, 18. januara, donosite važnu odluku o obrazovanju, sudskom sporu, inostranstvu.

Ljubav Aspekti Sunca, vladaoca privatnog života, ovog meseca povoljno utiču na odnose u porodici. Posle 3. januara, bolji odnosi sa braćom, sestrama i rođacima. Ulazak Venere u devetu kuću 24. decembra donosi novu perspektivnu vezu sa strancem ili strastvenu romansu s harizmatičnom osobom na putu, predavanju ili u inostranstvu, naročito 6. i 8. januara, a zauzete očekuje preporod braka ili veze.

Zdravlje Sklonost introspekciji.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Naglašena kuća finansija donosi vam novac preko nasledstva, podele bračne imovine, stipendije ili kredita, naročito 24. decembra, 1,2,6,8,9. i 18. januara. Pun Mesec 3. januara donosi vam veću zaradu preko saradnje sa strancima, a ulazak Venere u devetu kuću 17. januara uspeh u polaganju ispita,sređivanju pravnih spisa i na putovanjima. U vreme mladog Meseca u kući novca, 18. januara, možete se naći pred važnom finansijskom odluku.

Ljubav Napet aspekt Venere u kući braka i Saturna donosi erotsko hlađenje prema partneru 21. decembra, kada su mogući i problemi zbog njegove ljubomore. Ljubavni zanos 24. decembra može vas dovesti do razočaranja u nekoga. Mesec u Ovnu 27. decembra donosi više izlazaka i druženja a Venera od 17. januara bogatiji društveni život, kada možete upoznati novu ljubav na putovanju u inostranstvu ili predavanju.

Zdravlje Oprez u saobraćaju.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao Mnoštvo planeta u sedmoj kući tokom ovog meseca stavlja akcenat na ortakluke, sudske sporove, javne delatnosti naročito 24. decembra, 1. i 2. januara. Venera u kući kreativnosti i Saturn u devetoj kući, 27. decembra, donose vam uspeh preko inostranstva, na ispitima i putovanjima. Vladalac vaše karijere i planova, 17. januara ulazi u kuću novca gde ga čeka Pluton donoseći nove prilike za veću zaradu i završavanje nekih važnih finansijskih pitanja.

Ljubav Merkur u kući braka od 1. januara donosi nesporazume s voljenom osobom a pun Mesec u vašem znaku, 3. januara, još veće sukobe. Konjunkcija ljubavnih planeta, Venere i Marsa, 8. i 9. januara upozorava na oprez u komunikaciji s partnerom. Krajem perioda, naročito 18. januara, u vreme mladog Meseca, kada se Merkur približava Marsu, planeti agresije, žene bi trebalo da se pričuvaju rasprava s partnerima.

Zdravlje Anksioznost.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Tokom ovog perioda bićete posvećeni poslu, radnim zadacima i obavezama, naročito 1,6,8. i 9. januara. Oprezno s finansijskom dokumentacijom 24. decembra. Mesec u devetoj kući 27. decembra donosi vam uspeh na ispitima, putovanjima, u pravnim procesima i inostranstvu. Direktan hod Hirona preko kuće pravnih procesa, od 2. januara, povoljan je za pitanja nasledstva ili alimentacije. U vreme mladog Meseca u kući posla, 18. januara, možete se naći pred važnom odlukom.

Ljubav Venera, planeta ljubavi, koja upravlja vašim načinom razmišljanja i društvenim statusom, 17. januara ulazi u kuću braka gde se već nalazi Pluton, planeta moći, što slobodnim Lavovima donosi sudbinski susret sa harizmatičnom osobom kakvu do sada nisu imali prilike da upoznaju. Zauzeti će imati želju da promene način komunikacije s voljenom osobom što svakako može regenerisati partnerski odnos.

Zdravlje Pad imuniteta posle 3. januara.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao S naglašenom kućom kreativnosti očekuje vas uspeh i uvećanje prihoda preko javne delatnosti, umetnosti, šou-biznisa ili privatnog biznisa, naročito 21. i 24. decembra, 8, 9. i 18. januara. Biće vam potrebno više truda da se 27. decembra izborite s nekim važnim finansijskim obavezama. I vaš vladalac Merkur, planeta dogovora, koji upravlja i vašom karijerom, 1. januara ulazi u kuću kreativnosti i ideja, donoseći vam uspeh u trgovini i samostalnim delatnostima.

Ljubav Početak perioda slobodnim Devicama donosi novu ljubav i mogućnost trudnoće, naročito 9. i 18. januara, u vreme mladog Meseca. Zauzeti se 24. decembra mogu suočiti s partnerovim obmanama ili nasiljem u porodici. Ulazak vašeg vladaoca Merkura u kuću ljubavi 1. januara donosi susret s ambicioznom osobom koja 6. januara može da preraste u ozbiljnu vezu. Pun Mesec 3. januara donosi vam više druženja i izlazaka.

Zdravlje Osetljiv koštano-zglobni sistem.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Napeti aspekti planeta u kućama komunikacija već početkom perioda upozoravaju da pazite šta i kome pričate na poslu jer će neke osobe jedva dočekati da vam rade iza leđa. Pozicija Hirona u kući partnerskih odnosa, 21. decembra, donosi stagnaciju na poslu, probleme s nadređenima i kolegama. U vreme punog Meseca u kući karijere, gde se nalazi i Jupiter koji sve uvećava, 3. januara, opet vas očekuju poslovni problemi. Uspeh u privatnom biznisu 17. januara.

Ljubav Mnoštvo planeta u kući privatnosti donosi porodične i finansijske probleme s dominantnim muškarcima, razvod, raskid, sukobe oko novca. Kritični dani su 21. i 24. decembar, 1,6,9. i 18. januar. Direktan hod Hirona (vaša slaba tačka) preko kuće partnerstva od 2. januara otvara stare rane. S ulaskom vašeg vladaoca Venere u kuću ljubavi 17. januara i vi možete ući u novu vezu.

Zdravlje Nejasne dijagnoze. Potražite drugo mišljenje. Oticanje.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao S punom trećom kućom do kraja godine dogovarate sjajan posao ili potpisujete ugovor o isplativom poslu, a 1,6,8,9. i 18. januara bavite se važnim pravnim temama, upisom na neki tečaj ili kupovinom kola. Zarada preko putovanja 24. decembra a 27. decembra i 3. januara uspeh na ispitima, u inostranstvu, sudskom sporu. Problemi s "papiriologijom" 2. januara. U vreme mladog Meseca, krajem perioda, moguće potpisivanje ugovora s vrlo uticajnim osobama.

Ljubav Slobodne Škorpije, već 24. decembra, očekuje nova veza ali i susret s bivšim partnerom. Trigon Saturna i vladaoca partnerskih odnosa, 27. decembra, donosi vam ljubav na putovanju. Spoj Sunca i Marsa 9. januara poboljšava odnose sa rođacima. Ulazak Venere u kuću privatnog života, 17. januara, nepovoljno utiče na vaš emotivni život i upozorava na svađe sa braćom, sestrama, rođacima, roditeljima.

Zdravlje Pad imuniteta.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao Do kraja godine i 6, 8. i 9. januara dosta zarađujete ali i trošite na otplatu kredita, računa, pokretanje privatnog biznisa, nov izvor prihoda. Direktan hod Hirona od 2. januara donosi priliku da unovčite svoje talente. U vreme punog Meseca 3. januara novac stiže preko podele bračne imovine, alimentacije, nasledstva, stipendije, a 17. januara preko važnog ugovora. Mlad Mesec 18. januara pruža vam šansu da postavite temelja nečega što će vam iduće godine doneti uspeh.

Ljubav Prva polovina meseca donosi susrete sa harizmatičnim osobama preko posla. Već 2. januara slobodni Strelci mogu da započnu novu romansu koja će ih preporoditi na emotivnom planu, dok zauzete očekuje preporod braka ili veze. Venerin ulazak u društvenu Vodoliju, krajem perioda donosi vam ljubav na putu, predavanju, preko prijatelja ili rođaka, ili se ljubav može roditi iz nekog prijateljstva.

Zdravlje Problemi sa štitnom žlezdom, grlom.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Čak četiri planete u vašoj kući ličnosti, tokom ovog perioda, donose vam priliv energije, vitalnosti, entuzijazma, borbenosti i ambicije. Do kraja godine, kao i 1, 6, 9. i 18. januara, otvaraju se nove poslovne i mogućnosti za napredovanje u karijeri. Ponude vam stižu od osoba koje cene vaše znanje i profesionalno iskustvo. Opozicija između Marsa u vašem znaku i retrogradnog Jupitera, simbola zakona, 10. januara, opominje na oprez s pravnim pitanjima.

Ljubav Jupiter u kući braka i Hiron (vaša slaba tačka) u kući privatnosti, 21. decembra, upozoravaju na probleme u porodičnim odnosima, koji se popravljaju posle 2. januara. U vreme punog Meseca u kući braka, 3. januara, možete se naći pred važnom emotivnom odlukom. Posle 24. decembra, Venera u vašem znaku, donosi vam razočaranje zbog idealizovanja neke osobe, a 6,8. i 9. januara susrete s bivšim partnerima.

Zdravlje Dobro se osećete.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao S naglašenom kućom podsvesti, intuicije i izolacije imate potrebu da se osamite, preispitate neke odluke i da se oslobodite energetskih vampira. U vreme punog Meseca 3. januara svađe na poslu, naročito sa ženama. Do kraja godine, a posebno 1, 6, 8. i 9. januara, napokon dobijate priliku da se pozabavite poslovima i obavezama koje niste stizali da završite. U vreme mladog Meseca, 18. januara, uspeh i zarada preko nekretnina ili porodičnog biznisa.

Ljubav Ulazak Venere, planete ljubavi, u znak prošlosti, početkom perioda, donosi vam susrete sa starim simpatijama, naročito od 6. do 9. januara. Asteroid Hiron, simbol vaših slabosti, kreće direktno preko kuće komunikacija 2. januara, donoseći vam poboljšanje odnosa sa braćom, sestrama i rođacima. Posle 17. januara bićete znak u trendu, popularni i omiljeni u društvu, naročito suprotnog pola.

Zdravlje Promena životnih navika.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Prepuna kuća novca i planova, pruža vam mogućnosti da pronađete nove izvore prihoda, bilo da se radi o paralelnom ili honorarnom poslu. Preko prijatelja i velikih organizacija mogu se ukazati neočekivane šanse koje ćete moći i da unovčite 24. i 27. decembra, 1, 6, 8, 9. i 18. januara. Direktan hod Hirona (simbol vaše slabe tačke) preko kuće novca, posle 2. januara, podstiče vas da ponovo pokrenete neku ideju, projekat ili susret sa proverenim saradnicima.

Ljubav Mnoštvo planeta u kući društvenog života donosi vam više izlazaka i druženja. U vreme punog Meseca u kući ljubavi, gde se već nalazi vaš vladalac Jupiter, planeta ekspanzije, 3. januara, slobodne očekuje nova ljubav, moguća i trudnoća, odnosno, proširenje porodice. Venera, koja upravlja vašim strastima, u kući tajni i romantike, posle 17. januara, donosi vam zabranjenu ili platonsku vezu.

Zdravlje Podložnost povredama.