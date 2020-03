Tanjug | 29. mart 2020. 00:59 | Komentara: 0

Šef kineskog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Džordž Gao smatra da je najveća greška SAD i Evrope, kada je reč o sprečavanju širenja korona virusa, u tome što ljudi ne nose maske."Ovaj virus prenosi se kapljicama i bliskim kontaktom. Kapljice igraju vrlo važnu ulogu - morate nositi masku, jer kad govorite, uvek iz usta izlaze kapljice. Mnogi ljudi imaju asimptomatske ili predsimptomatske infekcije. Ako nose maske za lice, to može sprečiti da kapljice koje nose virus pobegnu i zaraze druge", rekao je kinseki stručnjak za magazin "Sajens".List piše da je on u januaru bio deo tima koji je izvršio prvu izolaciju i sekvencionisanje SARS-CoV-2, virusa koji izaziva KOVID-19."Socijalno distanciranje je osnovna strategija za kontrolu bilo koje zarazne bolesti, posebno ako je reč o respiratornim infekcijama. Prvo smo koristili ''nefarmaceutske strategije'', jer nemate nikakve određene inhibitore ili lekove i nemate vakcine. Drugo, morate biti sigurni da izolujete svaki slučaj. Treće, bliski kontakti treba da budu u karantinu... Četvrto, obustavite javna okupljanja. Peto, ograničite kretanje", savetovao je Gao.Prema njegovim rečima, u Kini još uvek nisu otkrili šta je bio uzrok zaraze i još uvek rade na tome.Kineski stručnjak je rekao da postoje dve mogućnosti - da virus potiče sa pijace u Vuhanu ili da je to mesto sa kojeg se masovno proširio.Za Kinu kaže da još nema "imunitet krda", ali da se virus više ne prenosi lokalno.Gao je dodao da kineski naučnici intenzivno rade na otkrivanju vakcine i lekova za COVID-19.