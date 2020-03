Novosti Online | 02. mart 2020. 23:06 > 23:43 |





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uz učešće američkih zvaničnika Ričarda Grenela i Roberta O"Brajana. Posle toga se obratio javnosti.- Posle idem na bilateralni sastanak sa Robertom O' Brajanom koji je savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika Trampa, dakle veoma važan čovek. Sa njihove strane su bili Tači i Čolaku, sa moje strane Jović i ja. Čekamo ukidanje taksi da bismo mogli da nastavimo sa dijalogom i razgovaramo o suštinskim stvarima - kaže Vučić.Kako je Vučić rekao, on je danas najavio da će u narednim danima doći do novih povlačenja priznanja takozvane države Kosovo.- Koliko sutra, prekosutra videćete nova povlačenja priznanaj. Ja sam rekao da mi nemamo takav dogovor, onda sam slušao sa druge strane kako je to važno - naveo je VučićKako je Vučić rekao sve vreme je tražio od Albanaca samo jednu stvar:- To sam i u Briselu pet stotina puta ponovio. Ljudi, vi nemojte da se kandidujete za sve moguće međunarodne organizacije i institucije. Nemojte da nas terate da angažujemo sve moguće svoje kapacitete. Dajte da dok razgovaramo vi ne idete na dodatna priznanja i pre svega na na dodatna kandidovanja u Interpolu, UNESKO, u sve druge međunarodne institucije. Da se dogovorimo oko toga i mi ćemo da stanemo, makar privremeno - naglasio je Vučić.Prema rečima predsednika Vučića Albanci to nikada nisu hteli jer oni nikada nisu želeli dogovor, dok Srbija, kako kaže Vučić, bez takvog dogovora na to ne može da pristane.Na pitanje o odnosima Srbije i SAD u odnosu na prethodnu posetu Americi, predsednik Vučić rekao je da je zadovoljan angažovanjem i trudom Srbije.- Da li sam zadovoljan našim trudom i angažmanom - jesam. Bilo je mnogo važno na IPAC-u. Ted Kruz, koga znate kao jednog od najsnažnijih i najvažnijih senatora u Americi iz Teksasa, republikancem, primetio je ono što sam juče govorio na IPAC-u - naglasio je Vučić.Kako je Vučić rekao danas je trebalo da se održi sastanak sa Majklom Pensom, ali se on nije dogodio zbog obaveza američkog potpredsednkom koje se tiču koronavirusa koja pogađa ekonomiju SAD.- Sve koji odlučuju o nama, od Majka Pompea, Roberta O' Brajana, Grenela, sve smo videli i razgovarlai o tome. Mislim da ti ljudi ne žele da od male Srbije prave sebi bilo kakvog, pa makar i malog neprijatelja. Oni žele sa Srbijom da sarađuju, i naše je da to iskoristimo - rekao je Vučić.Predsednik Vučić je dodao da je posebno zadovoljan što je imao priliku da vidi veći interes SAD za investiranje u Srbiju i region.- Poseta razvojno-finansijskoj korporaciji koju je postavio Tramp, a koju su oba doma kongresa izabrala, prihvatila, dali im dvostruku većinu. Po prvi put stavljanje Zapadnog Balkana pokazuje da su zainteresovnai da ulažu u našu zemlju. Po tom pitnaju sam pun optimizma, po pitanju daljeg ekonomskog razvoja naših odnosa - ukazao je Vučić.Predsednik je ukazao na to sa SAD Srbiju danas gleda drugačijim očima nego što je to bio slučaj pre nekoliko godina i decenija.- Mi moramo da razumemo koje je naše mesto u svetu, da znamo koliko smo, kolika nam je snaga ekonomije i da dobro postavimo naše ciljeve, da se ne zalećemo kao što smo se ranije zaletali, da ne pravimo velike greške kao što smo to ranije činili, da čuvamo decu, da brinemo o svojoj otadžbini i da brinemo o budućnosti. Bez prijateljskog odnosa Amerike prema Srbiji, bez toga d aimamo Ameriku na strani budućnosti Srbije, plaši se da to nije moguće - zaključio je predsendik Vučić.