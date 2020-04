Novosti online | 01. april 2020. 11:34 |

Vladika banatski Nikanor juče je održao propoved u kojoj je otvoreno pozvao vernike da prekrše sve mere Vlade Srbije, jer je "sveta pričest najbolji lek", a "crkva najbolja bolnica" i da im slobodu kretanja jedino bog može zabraniti. On je vernike savetovao da zakone poštuju samo u onoj meri koliko je to "saglasno sa bogom i sa crkvenim propisima i sa Sveti pismom" , a da je svako ko ih drugačije savetuje "bludnik i bezbožnik".“Hram je najbolja i najizlečivija bolnica i onaj koji vas savetuje, pa makar bio i srpski patrijarh ili vladika da može biti samo pet ljudi u hramu, taj ili nema vere ili služi neku drugu službu. Gospod Hrist je najbolji lekar i on daje najbolje lekove, kroz svetu tajnu pričešća, to je najbolji lek!”, poručio je Nikanor svega dan nakon što je od zaraze virusom COVID 19 na KBC preminuo njegov kolega sveštenik, valjevski episkop Milutin. Nikanor je objasnio vernicima da je razlog pojave korona virusa greh, ali da oni nemaju čega da se plaše.“Mi smo pravoslavni hrišćani, nemamo razloga da se plašimo, osim Boga, nikoga. Ako Bog dopusti da nas nema, neće nas ni biti. Živimo normalno, dolazite u hram, pričešćujte se” pozvao je vladika vernike, čime ih je praktično pozvao i da krše vladine mere.“Ko su oni koji nas uče šta treba da radimo da radimo? Čime se bave? To su najveći bezbožnici, najveći bludnici, najveći materijalisti. Njih se treba plašiti! Napadaju na crkvu, a njima 3.000 ljudi spava zajedno. I ovi što penzionerima nose hranu, u magacinu njih 400, 500 pakuje i nose one paketiće. Šta je to? Tu neće zapasti (virus), a hoće u hram?”, vikao je vladika u propovedi, aludirajući na epidemiologe i državne čelnike.“Ugrožava mi slobodu, ugrožava mi kretanje. Što se mene tiče sloboda je ona koju Bog daje, a moj blagoslov je da dolazimo u crkvu, da se pričešćujemo i vršimo svoje obaveze kao pravi hrišćani. Okej? “, završio je Nikanor propoved.Inače, snimak cele propovedi je postavljen na Jutjub kanalu , ali bez informacija u kojoj crkvi je održana i vešto pazeći da se ne snimi broj prisutnih vernika na istoj. Očigledno, o riziku da bude pravno gonjen vodio je računa i sam vladika Nikanor. Mada je u svom govoru višestruko pozvao i blagosiljao kršenje mera, pravno formalno gledano, nije prekršio zakon.“Zakon Republike Srbije kaže da se ne može podstrekivati neodređen broj ljudi, što je ovde slučaj. Međutim, svakako je strašno to što priča i na koji način priča” kaže za nova.rs advokat Veljko Milić. Vladika banatski Nikanor je inače 2016. godine osuđen zbog mobinga nekadašnjeg sveštenika Tomislava Živanovića kog je, po presudi, bez povoda razrešio čina protojereja i protonamesnika, nakon čega mu je bila oduzeta i parohija.(nova.rs)