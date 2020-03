Novosti Online | 18. mart 2020. 11:05 | Komentara: 0

Svi se ovih dana pitamo šta nam stvarno treba od lekova i suplemenata dok traje pandemija novog korona virusa. E, pa ovako. Bilo da spadate u paničare ili one koji racionalno prihvataju novonastalu situaciju, postoji nekoliko stvari o kojima je dobro biti informisan. Tako ćete izbeći paniku i nepotrebno gomilanje lekova i ostalih stvari, poput maski i sredstava za dezifekciju. A kako treba da izgleda vaša kućna apoteka, otkriva nam Tatjana Šipetić, farmaceut i predsednica Farmaceutske komore Srbije.Od kada je novi korona virus registrovan i u Srbiji mnogi neodmereno i panično kupuju i gomilaju u svojim domovima različite lekove, maske, dezinfekciona sredstava i rukavice. I dok oni prave zalihe - oni kojima je to zaista potrebno ne uspevaju da kupe ni ono najosnovnije.- Svi imamo tu malu kutiju sa lekovima i volimo da sami sebi budemo doktori, ali bez saveta stručnjaka to može da bude veoma pogrešno. Samo farmaceuti i lekari mogu da procene da li je samomedikacija opravdana, ukažu vam na posledice nepravilnog i samoinicijativnog uzimanja lekova i pruže odgovarajuću pomoć i podršku pri donošenju odluka o vašem zdravlju. Stoga bi moja preporuka, kao farmaceuta, bila da vaša kućna apoteka obavezno sadrži nekoliko važnih elemenata – kaže Tatjana Šipetić i navodi nam šta treba da imamo u kući dok traje pandemija.Na prvom mestu je toplomer. Danas u apotekama možete naći digitalni i termometre sa galijumom, dok je promet termometara sa živom zabranjen i ne treba ih kupovati iz bezbedonosnih razloga. Za slučaj da slomite termometar sa galijumom, sadržaj lako možete pokupiti krpom i odložiti kao bilo koji drugi otpad. Digitalni termometri imaju zvučne signale koji označavaju kraj merenja i to je obično jedan do dva minuta. Ako koristite termometar sa galijumom pre upotrebe ga protresite nekoliko puta kako bi nivo galijuma pao ispod prve kalibrisane vrednosti, a samo merenje treba da traje oko pet minuta.Sastavni deo vaše apoteke treba da bude i antipiretik – lek za snižavanje temperature. O izboru odgovarajućeg antipiretika možete se posavetovati sa vašim farmaceutom, a lek treba uzeti ukoliko je temperatura značajno povišena (preko 38,5 stepeni). Mora se imati u vidu da, ako temperatura traje duže od dva, tri dana, lečenje ne treba nastavljati bez saveta lekara.Kako je suvi kašalj čest pratilac virusnih infekcija, bilo bi dobro da se u vašoj kućnoj apoteci nađe i neki proizvod na biljnoj bazi koji će vam olakšati ovaj simptome. Suvi kašalj treba lečiti ukoliko ometa vaše svakodnevne aktivnosti i narušava san. Produktivni kašalj ne treba da zaustavljate, već treba koristiti preparate koji će olakšati izbacivanje sekreta iz disajnih puteva.Postoji veliki broj preparata za jačanje imuniteta, ali šta je ono što zaista može da pomogne? Bakar, selen, cink, vitamin C kao i vitamin D doprinose normalnoj funkciji imunog sistema. Naravno, tu su i beta 1,3/1,6 glukani za koje je klinički dokazano da pomažu jačanju našeg imunološkog sistema. Oni deluju na urođeni imunitet aktiviranjem ključnih imunoloških ćelija, pre svega neutrofila, koji onda lako neutrališu patogene koji napadaju naše telo.Ne treba zaboraviti ni dobri stari med koji predstavlja prirodno bogatstvo hranjivih materija koje su od značaja za ljudski organizam. Deluje kao prirodni antibiotik i antioksidans. Propolis bi takođe mogao biti deo vaše apoteke, jer ispoljava niz različitih delovanja od kojih su za nas najvažnija antivirusno i imunostimulatorno delovanje.Pored svega gore navedenog, pacijenti koji koriste hroničnu terapiju moraju da vode računa da redovno i pravilno uzimaju propisane lekove i da iste obezbede u dogovoru sa svojim izabranim lekarom.Sada, kada smo spakovali vašu apoteku, ne zaboravite još jednu važnu stvar. Higijena ruku je ključna za sprečavanje širenja virusa, pa nikada ne smemo zaboraviti ovu jednostavnu, a izuzetno značajnu meru prevencije. Ako želite da se zaštitite od zaraze novim korona virusom, treba da redovno održavate osnovnu respiratornu i higijenu ruku, da pravilno čuvate i pripremate hranu i izbegavate bliski kontakt, gde god je to moguće, a naročito sa svima koji pokazuju simptome respiratornih bolesti poput kašlja i kijanja. Sredstva za dezinfekciju ruku, koja su danas posebno aktuelna, treba nositi sa sobom, ali ova sredstva nisu zamena za pranje ruku sapunom i toplom vodom. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da sredstva za dezinfekciju sadrže 80 odsto etanola ili 75 odsto izopropil alkohola.Do danas ne postoji niti se preporučuje poseban lek za prevenciju ili lečenje korona virusa. Osobe zaražene virusom dobijaju odgovarajuću negu za ublažavanje i lečenje simptoma, ili adekvatnu terapiju ukoliko se radi o hospitalizovanom pacijentu. Specifični lekovi su u fazi ispitivanja i biće testirani kroz klinička ispitivanja. Svetska zdravstvena organizacije je objavila da pomaže u istraživanju i razvoju ovih lekova sa nizom drugih partnera.U ovoj situaciji veoma je važno da na pojavu prvih simptoma ne uzimate samoinicijativno lekove, posebno ne antibiotike, jer su to lekovi koji deluju samo na bakterijske infekcije. S obzirom da se ovde radi o virusu, antibiotici se ne smeju koristiti kao sredstvo za prevenciju ili lečenje, a mogu se uključiti u terapiju isključivo pod nadzorom lekara.Za kraj još jedna važna napomena - ne zaboravite da u apoteci držite primereno odstojanje od drugih pacijenata. Time štitite ne samo svoje, već i zdravlje i privatnost drugih.(zena.blic.rs)