E. V. N. | 18. mart 2020. 08:20 |

DA bi se sprečilo masovno širenje virusa korona, naša država najozbiljnije razmatra mogućnost da uvede privremenu zabranu dolaska u zemlju pripadnicima srpske dijaspore, saznaju "Novosti". Njihov povećan priliv očekuje se pred katolički i pravoslavni Uskrs, odnosno između 17. i 21. aprila, pa su domaći stručnjaci upozorili da bi tada moglo da dođe do eskalacije virusa kovid-19.

Što se tiče ostalih naših državljana koji se nalaze na službenom ili turističkom putovanju u inostranstvu, ukoliko se u zemlju vraćaju iz rizičnih zemalja, odnosno iz Italije, Švajcarske, Španije i Austrije, za njih su spremljeni posebno čuvani karantini. Vlada je u utvrdila nekoliko takvih objekata.

Pročitajte još: Srbi zarobljeni na granici Austrije i Mađarske, kolona duga 20 kilometara

Srpski građani koji dolaze iz zemalja koje nisu u grupi najrizičnijih, po prelasku granice dobijaju rešenja o 14-dnevnoj samoizolaciji.

Premijerka Ana Brnabić, apelujući na dijasporu da ne dolazi u Srbiju, iznela je u utorak podatak da je u protekla dva dana u zemlju ušlo više od 35.000 građana iz inostranstva.

- Kada smo dobili podatke, nismo mogli da verujemo i predsednik je tražio dva puta da ih vidi. Samo 15. i 16. marta u zemlju je ušlo 35.276 naših građana iz inostranstva, najveći deo iz Nemačke, Austrije i Švajcarske - rekla je premijerka.





Sanitarni inspektor meri temperaturu putnicima Foto Tanjug





Sanitarni inspektori do sada su uručili ukupno oko 8.000 rešenja o samoizolaciji onima koji su bili u kontaktu sa zaraženim osobama. Budući da sedmoro nije poštovalo tu meru, biće procesuirani pred nadležnim sudom, rekao je direktor policije Vladimir Rebić. Policija je, prema njegovim rečima, privela i četvoro vlasnika ugostiteljskih objekata koji nisu poštovali meru Vlade o zabrani okupljanja u zatvorenom prostoru do 50 ljudi i protiv njih će biti pokrenut krivični postupak.

Pročitajte još: Između dve osobe razmak DVA metra, određene lokacije za karantin: Ovo su nove POOŠTRENE mere Vlade u borbi protiv virusa COVID-19

- Policija se reorganizovala, a fokus je trenutno na sprovođenju mera Vlade. Policija kontroliše građane koji su dobili rešenje o samoizolaciji - kaže Rebić i dodaje da ih najpre pozivaju na fiksni telefon da provere da li poštuju zabranu izlaska, a kasnije to proveravaju i odlaskom na kućnu adresu.

On je naveo da imaju sedam slučajeva da su ljudi prekršili meru i napustili prebivališta. Za njih se nastavlja samoizolacija, ali će uz to biti i procesuirani za krivično delo nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije, za koje je zaprećena kazna i do tri godine zatvora.





Foto S. Kostić: Veliki deo dijaspore dolazi preko Batrovaca





Policija u Kruševcu podneće krivične prijave protiv pet osoba zbog osnovane sumnje da su izvršili delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije, potvrđeno je "Novostima". Prilikom kontrole na adresi prebivališta policajci nisu pronašli trojicu Kruševljana starih 68, 32 i 25 godina, kojima je određena samoizolacija 14 dana. Nisu pronašli ni četrdesetsedmogodišnjeg muškarca iz Aleksandrovca, ni tridesetogodišnjaka iz Trstenika na adresama na kojima je trebalo da budu. Kruševačka policija je reagovala u tri slučaja, u kojima su podnete krivične prijave.

I novosadska policija uhapsila je M. J. (60) iz Žablja zbog sumnje da je prekršio meru samoizolacije. Ovaj vozač u nedelju je doputovao je iz Nemačke, a na granici je dobio rešenje o obaveznoj izolaciji. Međutim, već sutradan je napustio prebivalište, išao do šalter-sale opštinske uprave, prodavnice, kladionice... Prijavili su ga meštani, pa je ubrzo uhapšen i određen mu je kućni pritvor sa nanogvicom.





U IZOLACIJI 4.269 PUTNIKA