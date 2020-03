Novosti Online | 17. mart 2020. 16:09 |

Zbog epidemije virusa korona Mađarska je sinoć zatvorila granice za sve strane državljane, a u pokušaju da pre zatvaranja stignu do svojih zemalja iz Nemačke i Francuske, brojni državljani Srbije, Bugarske i Rumunije su ostali zarobljeni na austrijsko-mađarskoj granici, piše Telegraf . Takođe, naših državljana ima i na aerodromu u Budimpešti gde su zarobljeni.Mađarski portal index.hu preneo je da se na granice te zemlje sa Austrijom, odnosno na ulazu u Mađarsku, nalazi kolona duga 20 kilometara.Taj portal objavio je brojne snimke i fotografije na kojima se vidi kakva je katastrofa nastala na granici nakon odluke mađarskog premijera Viktora Orbana da zatvori granice.Osim na granici, haos je i na aerodromu u Budipešti, gde takođe državljani brojnih zemalja čekaju da vide gde će, jer u svoje matične zemlje zasad ne mogu.Na aerodromu se nalazi 12 srpskih državljana, a kako saznaje begradski portal treba da stigne još njih dvoje.Jedan od njih je i Svetislav Tišma koji se na tom aerodromu nalazi od 11 sati. On je za naš portal rekao da su kontaktirani svi nadležni organi, odnosno konzulat u Mađarskoj i Ministarstvo spoljnih poslova kako bi im se omogućio tranzit.- Stigli smo uglavnom iz Portugala. Mađari su hteli da nas prebace, zahtevali da potpišemo jedan papir koji nismo razumeli, pa nismo potpisali - rekao je on govoreći da bih ih prebacivanje bilo gde verovatno dodatno koštalo.Kako dodaje, svi ulazi su zatvoreni.Telegraf.rs je kontakrirao i s MSP koji navodi da je Ambasada Republike Srbije u Budimpešti u stalnom telefonskom kontaktu sa našim državljanima koji se nalaze u tranzitnom prostoru aerodroma u Budimpešti, odnosno na graničnom prelazu između Austrije i Mađarske.- Imajući u vidu činjenicu da je Vlada Mađarske danas donela odluku o zatvaranju svih graničnih prelaza za putnički saobraćaj, odnosno zabranila ulazak u Mađarsku svim stranim državljanima, Ambasada Republike Srbije ulaže maksimalne napore i nastoji da u kontaktu sa Ministarstvom spoljnih poslova Mađarske pronađe rešenje da se državljanima Srbije omogući ulazak u Mađarsku u cilju nastavka daljeg puta ka Republici Srbiji - rekli su u MSP.