"IZAĆI ĆU NA IZBORE I GLASAĆU ZA SNS" Dodik: Smatram da je to najbolje što Srbija ima

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je narodu u Republici Srpskoj matična zemlja Srbija.

Foto: Srna

- Mi smo životno zainteresovani za jaku Srbiju, i pojedinačno i kao kolektivitet. Ta Srbija nama je inspiracija i snaga. Mi smo narod kojem je matična zemlja Srbija. Mi živimo na tom prostoru, sa narodima koji su stalno atakovali na našu egzistenciju. Ne možete zabraniti nešto što je tako snažno u ljudima, a to je ljubav prema Srbiji - kaže Dodik.

On ističe da je Vučić ostvario ono što je mnogo važno, a to je "da Srbija bude moćna i jaka".

Dodik je istakao da je Vučić prvi srpski predsednik koji je uspostavio konkretne vidove saradnje i pomoći Republici Srpskoj.

- Vučić sigurno pokazuje određenu empatiju prema Republici Srpskoj, ali on ne mrzi ni druge. Ja sam svedok kada je on u vreme pandemije kazao, kada pomažemo Republici Srpskoj, ajde da pomognemo i Federaciji. Sećate se kada je bila vakcinacija, koliko je ljudi iz Federacije dolazilo u Srbiju, ali šta god Vučić uradio prema njima, to se notira kao neka podvala. Najbolja priča je Otvoreni Balkan, muslimani su to odmah isključili, jer to je, kaže, stvaranje neke nove Jugoslavije pod dominacijom Srba - kaže Dodik.

On je za Televiziju "Hepi" podsetio da Srbija novčano pomaže opštine, izgrađene su brojne škole, vrtići i drugi objekti.

Dodik je naglasio da je Srbija danas istovremeno i snažna, ali i najdemokratskija zemlja.

- Imate ljude koji konstantno rade i pričaju protiv Srbije, a koje finansira Zapad, s ciljem da naprave Srbiju nestabilnom, jer im ne odgovara kada je stabilna i jaka - rekao je Dodik i dodao da je istorija puna primera da su okretali Srbe na Srbe i tada je zemlja bila nestabilna.

Dodik je istakao da danas nije tako, a to Zapadu smeta i ne žele to da gledaju.

- Ne mogu izdajnici kod Srba prolaziti. Ja ću izaći na izbore u Srbiji i glasaću za SNS, iz prostog razloga što smatram da je snažna vlast u Srbiji najbolja ponuda koju Srbija može da ima. Bilo bi dobro da SNS ima i republičku i lokalnu vlast, jer vidimo da se Srbija stalno gradi. Tu je Beograd na vodi, nova železnička stanica, auto-putevi i drugi veliki projekti. Zašto se neko ljuti kada kažu da je to uradio Vučić i njegov tim? Meni je to impresivno. Ja sam došao u Beograd 1978. godine i pričalo se o toj železničkoj stanici i bio sam pre tri meseca na otvaranju. Trebalo je da dođe Vučić da to napravi. Što vi niste uradili? Političari se mere po onome što ostane iza njih - rekao je Dodik.

