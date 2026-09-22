Turizam

NOVO ISTRAŽIVANJE: Evo koji grad je proglašen mestom gde se ljudi osećaju najsrećnije tokom odmora

В.Н.

22. 09. 2026. u 14:34

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ŠTA jedan grad čini destinacijom na kojoj se ljudi osećaju najsrećnije? Novo istraživanje potražilo je odgovor na to pitanje analizirajući gradova širom sveta, a u obzir su uzeti faktori poput sunčeve svetlosti, zdrave hrane, sna, fizičke aktivnosti i prirode.

НОВО ИСТРАЖИВАЊЕ: Ево који град је проглашен местом где се људи осећају најсрећније током одмора

Foto: Unsplash/MARIOLA GROBELSKA

 Prema rang-listi Holiday Happiness Index-a, na vrhu se našao Lisabon.

Ova platforma navodi da nedavne analize pokazuju da osećaj blagostanja sve više postaje prioritet prilikom izbora mesta za putovanje.

Studija je obuhvatila brojne destinacija širom sveta, a procenjivani su faktori poput izloženosti sunčevoj svetlosti, mogućnosti kretanja peške i fizičke aktivnosti koju posetioci zbog toga imaju, količine zelenih površina, dostupnosti zdrave hrane i kvaliteta sna.

Ovi faktori su od suštinskog značaja za blagostanje i poznato je da prirodnim putem podstiču proizvodnju hormona povezanih sa osećajem sreće u organizmu, navodi se u studiji, prenosi Juronjuz.

Prema analizi, brojni faktori izdvajaju Lisabon, a hrana se izdvaja kao jedan od glavnih.

- Gotovo 10 odsto restorana u Lisabonu svrstava se u kategoriju zdravih, što je drugi najveći udeo u našem indeksu i stavlja ovaj grad ispred svetskih gastronomskih centara poput Pariza, Tokija i Njujorka. Od sveže morske hrane do tradicionalnih taverni, zdrava ishrana u gradu je pristupačna i u okviru budžeta većine ljudi - navodi se.

Studija takođe ističe koliko je lako kretati se Lisabonom peške, "uprkos neravnom terenu".

- Grad je kompaktan i lak za istraživanje peške, a vidikovci nagrađuju one koji više vole opušteniji tempo - navodi se u zaključcima.

Tome treba dodati i obilje zelenih površina, budući da grad ima "49 kvadratnih metara zelenih površina po stanovniku - gotovo četiri puta više nego Madrid", kao i blizinu prirode, naročito obale.

Šetnje, uživanje u vidikovcima, plažama i parkovima zaista su mogući samo uz dobro vreme. Studija ističe i 2.828 sunčanih sati godišnje u glavnom gradu Portugala kao faktor sreće.

Rang-listom dominiraju evropski gradovi

Na drugom mestu je Helsinki, koji se izdvojio po obilju zelenih površina, miru i mogućnosti za šetnju. Treći je Orlando, poznat po atrakcijama, parkovima, jezerima i velikom broju sunčanih sati. Od četvrtog do desetog mesta slede Atina, Edinburg, Madrid, Beč, Budimpešta, Oslo i Vilnjus.

(RT Balkan)

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