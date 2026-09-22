NOVO ISTRAŽIVANJE: Evo koji grad je proglašen mestom gde se ljudi osećaju najsrećnije tokom odmora

ŠTA jedan grad čini destinacijom na kojoj se ljudi osećaju najsrećnije? Novo istraživanje potražilo je odgovor na to pitanje analizirajući gradova širom sveta, a u obzir su uzeti faktori poput sunčeve svetlosti, zdrave hrane, sna, fizičke aktivnosti i prirode.

Foto: Unsplash/MARIOLA GROBELSKA

Prema rang-listi Holiday Happiness Index-a, na vrhu se našao Lisabon.

Ova platforma navodi da nedavne analize pokazuju da osećaj blagostanja sve više postaje prioritet prilikom izbora mesta za putovanje.

Studija je obuhvatila brojne destinacija širom sveta, a procenjivani su faktori poput izloženosti sunčevoj svetlosti, mogućnosti kretanja peške i fizičke aktivnosti koju posetioci zbog toga imaju, količine zelenih površina, dostupnosti zdrave hrane i kvaliteta sna.

Ovi faktori su od suštinskog značaja za blagostanje i poznato je da prirodnim putem podstiču proizvodnju hormona povezanih sa osećajem sreće u organizmu, navodi se u studiji, prenosi Juronjuz.

Prema analizi, brojni faktori izdvajaju Lisabon, a hrana se izdvaja kao jedan od glavnih.

- Gotovo 10 odsto restorana u Lisabonu svrstava se u kategoriju zdravih, što je drugi najveći udeo u našem indeksu i stavlja ovaj grad ispred svetskih gastronomskih centara poput Pariza, Tokija i Njujorka. Od sveže morske hrane do tradicionalnih taverni, zdrava ishrana u gradu je pristupačna i u okviru budžeta većine ljudi - navodi se.

Studija takođe ističe koliko je lako kretati se Lisabonom peške, "uprkos neravnom terenu".

- Grad je kompaktan i lak za istraživanje peške, a vidikovci nagrađuju one koji više vole opušteniji tempo - navodi se u zaključcima.

Tome treba dodati i obilje zelenih površina, budući da grad ima "49 kvadratnih metara zelenih površina po stanovniku - gotovo četiri puta više nego Madrid", kao i blizinu prirode, naročito obale.

Šetnje, uživanje u vidikovcima, plažama i parkovima zaista su mogući samo uz dobro vreme. Studija ističe i 2.828 sunčanih sati godišnje u glavnom gradu Portugala kao faktor sreće.

Rang-listom dominiraju evropski gradovi

Na drugom mestu je Helsinki, koji se izdvojio po obilju zelenih površina, miru i mogućnosti za šetnju. Treći je Orlando, poznat po atrakcijama, parkovima, jezerima i velikom broju sunčanih sati. Od četvrtog do desetog mesta slede Atina, Edinburg, Madrid, Beč, Budimpešta, Oslo i Vilnjus.

(RT Balkan)

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