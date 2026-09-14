U OVOM DELU EVROPE JESEN JOŠ MIRIŠE NA LETO: U septembru počinje berba, a turisti mogu da gaze grožđe bosim nogama

SEPTEMBAR u jednom od najlepših vinskih predela Evrope ne izgleda kao početak jeseni. Sunce još greje terasaste vinograde iznad reke Douro, grozdovi se seku ručno, a iz vinarija dopire miris tek ubranog grožđa. U Portugaliji je počela sezona „vindima“, tradicionalne berbe tokom koje pojedina imanja otvaraju vrata turistima i dozvoljavaju im ne samo da beru grožđe već i da ga, baš kao nekada, gaze bosim nogama.

MIGUEL RIOPA / AFP / Profimedia

Dolina Douro tokom cele godine privlači putnike vinogradima koji se u terasama spuštaju ka reci, malim selima i vinskim imanjima.

Ali septembar ovde donosi potpuno drugačiju atmosferu.

To je vreme kada vinogradi prestaju da budu samo spektakularan pejzaž i postaju mesto jednog od najvažnijih poslova u godini.

Počinje berba.

I dok je za proizvođače ovo ozbiljan i zahtevan period, za turiste je postala prilika da na nekoliko sati postanu deo tradicije koja se u ovom delu Portugalije prenosi generacijama.

Grožđe se i dalje bere ručno

Zvanični turistički portal Portugalije navodi da berba u vinskim regionima obično počinje krajem leta i početkom jeseni.

Tačan datum nije isti svake godine.

Zavisi od sorte grožđa, položaja vinograda, temperature, vlažnosti i vremenskih uslova tokom sezone.

Ove godine berba u Douru počela je između jedne i dve nedelje ranije nego obično.

Prema podacima koje je predsednik portugalske vinske organizacije ViniPortugal Frederiko Falkao izneo za agenciju Lusa, sve češći periodi velikih vrućina utiču na brže sazrevanje grožđa, pa se i početak berbe u pojedinim regionima pomera.

Ipak, septembar ostaje glavni mesec za doživljaj berbe u Douru.

Turisti dobijaju makaze i ulaze u vinograd

Na brojnim imanjima posetioci više nisu samo gosti koji dolaze na degustaciju vina.

Tokom berbe mogu da uđu u vinograd i učestvuju u čitavom procesu.

Tradicionalni dan počinje branjem grozdova.

Grožđe se ručno seče i stavlja u korpe, a zatim odnosi iz vinograda.

Za turiste se organizuju posebni programi koji mogu da uključuju berbu, obilazak vinarije, ručak, degustaciju i upoznavanje sa procesom proizvodnje vina.

A onda sledi deo zbog kojeg mnogi putnici upravo u septembru žele da stignu u Douro.

Skidaju se cipele.

Grožđe se gazi bosim nogama

Iako savremena proizvodnja vina podrazumeva brojne mašine i tehnologiju, u Douru se na pojedinim imanjima i dalje čuva tradicija gaženja grožđa nogama.

Grožđe se stavlja u velike kamene bazene koji se nazivaju lagares.

U njih ulaze ljudi i bosim nogama gaze grožđe kako bi se plodovi zgnječili i oslobodio sok.

Zvanični turistički portal Portugalije opisuje i tradicionalni način na koji se to radi.

Učesnici stoje jedni pored drugih, često zagrljeni, i sinhronizovano koračaju kroz grožđe.

Ritam je nekada pratila pesma, pa berba nije bila samo poljoprivredni posao već i važan društveni događaj.

Taj običaj danas je postao i turistički doživljaj.

Pojedina vinska imanja omogućavaju gostima da posle berbe uđu u lagar i sami probaju tradicionalno gaženje grožđa.

Zašto noge kada postoje mašine

Na prvi pogled može da deluje neobično da se u savremenoj vinskoj industriji grožđe i dalje gazi nogama.

Ipak, ova tehnika ima praktičan razlog.

Stopalo može dovoljno snažno da zgnječi plod, ali je istovremeno mekše od mnogih mehaničkih postupaka.

Tradicionalno gaženje naročito je povezano sa proizvodnjom porta, najpoznatijeg vina ovog regiona.

Danas se koriste i moderni sistemi koji oponašaju pokrete ljudskih stopala, ali su klasični kameni lagares i dalje deo proizvodnje na pojedinim imanjima.

A tokom turističkih programa postali su jedan od simbola sezone berbe.

Ovo je zemlja porta

Douro nije slučajno postao jedna od najpoznatijih vinskih destinacija Evrope.

Ovde nastaje porto, utvrđeno vino koje je vekovima jedan od najprepoznatljivijih proizvoda Portugalije.

Istorija organizovane proizvodnje vina u regionu seže duboko u prošlost.

Douro je još 1756. godine dobio precizno definisano vinogradarsko područje, kada je osnovana Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro.

Njen zadatak bio je da utvrdi granice proizvodnog regiona, registruje vinograde i klasifikuje vina prema kvalitetu.

Zbog toga se Douro navodi kao jedan od najstarijih razgraničenih vinskih regiona na svetu.

Ceo pejzaž je pod zaštitom Uneska

U Douro se, međutim, ne dolazi samo zbog vina.

Način na koji su ljudi vekovima oblikovali strme padine stvorio je jedan od najprepoznatljivijih kulturnih pejzaža Portugalije.

Vinogradi su raspoređeni na terasama koje se spuštaju prema reci, pa čitav predeo iz daljine izgleda kao ogroman zeleni amfiteatar.

Vinogradarski pejzaž Gornjeg Doura nalazi se na Uneskovoj listi svetske baštine.

Posebno je upečatljiv upravo u vreme berbe.

Zvanični portal Visit Portugal opisuje kako vinogradi tada dobijaju crvene, ljubičaste, zelene i braon tonove, dok vreme još može da bude prijatno toplo.

Zato je septembar jedan od najzanimljivijih perioda za putovanje u ovaj deo zemlje.

Do vinograda može i vozom

Jedan od najlepših načina da se istraži Douro jeste putovanje železnicom.

Voz iz Porta prati tok reke i prolazi kroz predele vinograda sve do mesta kao što su Peso da Regua i Pinjao.

Portugalska turistička organizacija upravo septembar izdvaja kao vreme kada putnici mogu da kombinuju putovanje vozom sa posetama vinskim imanjima, degustacijama i učešćem u berbi.

Region se može istraživati i automobilom ili brodom.

Pogled sa reke otkriva strme terase vinograda iz sasvim drugačije perspektive.

Zbog toga pojedini turistički programi kombinuju vožnju vozom, plovidbu Dourom, ručak na vinskom imanju, berbu i tradicionalno gaženje grožđa.

Ove godine berba stigla ranije

Sezona 2026. donela je još jednu zanimljivost.

Visoke temperature uticale su na brže sazrevanje grožđa, pa je berba u Douru počela ranije.

I pored toga, prve procene za ovogodišnju proizvodnju su optimistične.

Prema podacima portugalskog Instituta za vino i vinogradarstvo koje prenosi Euronews, očekuje se da bi proizvodnja u regionu mogla da bude oko 25 odsto veća nego prethodne sezone i dostigne približno 1,4 miliona hektolitara.

Za putnike to znači da je upravo sada jedan od najživljih perioda godine u vinogradima.

U Favaiosu ovog vikenda i festival

Ko se u Douru nađe od 11. do 13. septembra ima još jedan razlog za posetu.

U vinskom selu Favaios održava se Festival muškatnog vina Douro.

Mesto je poznato po muškatnom vinu, a festival se održava upravo usred sezone berbe.

Program uključuje muziku, folklor i tradicionalnu zajedničku zdravicu vinom koje proizvodi lokalna zadruga.

Tako se poseta vinogradima može spojiti sa lokalnom manifestacijom i upoznavanjem jednog od vinskih sela regiona.

Septembar je mesec kada Douro oživi

Berba u ovom delu Portugalije odavno više nije nešto što se odvija daleko od pogleda turista.

Vinska imanja pretvorila su je u način da posetiocima pokažu šta se dešava pre nego što vino stigne u čašu.

Jednog jutra turista može da dobije makaze i bere grozdove na strmoj padini iznad reke.

Nekoliko sati kasnije može da stoji bos u kamenom lagaru i gazi grožđe uz muziku.

A dan da završi čašom vina proizvedenog upravo na padinama koje je tog jutra obilazio.

Dok u većem delu Evrope septembar već najavljuje jesen, u dolini Douro ovo je trenutak kada počinje najvažniji deo vinske godine.

I kada čitav kraj miriše na tek ubrano grožđe.

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