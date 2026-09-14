OVO GRČKO OSTRVO JOŠ NIJE PREPLAVLJENO TURISTIMA: Krije podvodni muzej i jedan od najvećih morskih parkova u Evropi

DOK se na pomen letovanja u Grčkoj najčešće prvo pomisli na Santorini, Mikonos, Krit ili Rodos, u Egejskom moru postoji zeleno ostrvo koje nudi potpuno drugačiji doživljaj. Alonisos pripada Severnim Sporadima, okružen je zaštićenim morem, borovim šumama i malim plažama, a ispod njegove površine krije se nešto što nema gotovo nijedna druga grčka destinacija. Muzej do kojeg se ne ulazi kroz vrata, već ronjenjem do antičkog brodoloma.

Cristian Umili / Zuma Press / Profimedia

Alonisos nije potpuno nepoznat turistima, ali se i dalje nalazi u senci najpoznatijih grčkih ostrva.

Upravo ga zvanični turistički portal Grčke svrstava među manje poznata ostrva koja vredi otkriti.

Ovde nema slike Grčke koju čine samo veliki hoteli, klubovi i prepune ulice.

Pejzažom dominiraju zelenilo, stenovite uvale i bistro more, dok je veliki deo okolnog morskog područja pod posebnom zaštitom.

A onda, nedaleko od ostrva, na dubini od oko 25 metara, leži priča stara više od dve hiljade godina.

Prvi podvodni muzej u Grčkoj

U blizini malog ostrva Peristera nalazi se antički brodolom koji je danas pretvoren u neobičan podvodni muzej.

Zvanični turistički portal Grčke navodi da je Muzej Peristera prvi podvodni muzej u zemlji i jedan od retkih takvih muzeja u svetu.

Otvoren je 2020. godine.

Ali ono što posetioci vide ispod vode mnogo je starije.

Na morskom dnu nalaze se ostaci velikog trgovačkog broda iz petog veka pre nove ere.

Brod je bio dugačak oko 30 metara i prevozio je hiljade amfora sa vinom kada je potonuo u vodama kod Peristere.

Olupinu je 1985. godine otkrio lokalni ribar.

Hiljade amfora i dalje leže na dnu

Najupečatljiviji deo čitavog lokaliteta nisu ostaci drvene konstrukcije broda, već njegov teret.

Na dnu mora ostale su hiljade antičkih amfora.

Zvanični portal Visit Greece navodi više od 3.000 amfora sa vinom, dok se u drugim zvaničnim turističkim materijalima pominje približno 4.000 primeraka.

Poticale su uglavnom iz Mende i sa Skopelosa, a veruje se da je brod plovio ka Peloponezu i Italiji.

Ovo otkriće bilo je važno i za arheologe.

Brodolom je pokazao da su u klasično doba Mediteranom plovili veliki trgovački brodovi sposobni da prevoze ogromne količine robe.

Zbog toga se Peristera smatra jednim od najznačajnijih antičkih brodoloma otkrivenih u ovom delu Mediterana.

Do muzeja se stiže u ronilačkom odelu

Ovo nije muzej u kojem se kupi karta, uđe u salu i stane ispred staklene vitrine.

Posetioci koji ispunjavaju uslove mogu da zarone do samog arheološkog lokaliteta.

Ronjenje se organizuje uz sertifikovane vodiče, a lokalitet se nalazi na dubini od oko 25 metara.

Potreban je odgovarajući nivo ronilačke sertifikacije.

Kada se spuste do morskog dna, ronioci mogu da vide veliki broj amfora koje i dalje leže na mestu na kojem je brod potonuo pre više od dve hiljade godina.

Zato se Peristera često opisuje kao svojevrsni podvodni arheološki park.

Ronilačke posete organizuju se uz rezervaciju preko sertifikovanih centara, a prema trenutnim informacijama Visit Greece, sezona ronjenja traje od maja do oktobra.

Ne morate da budete ronilac da biste ga videli

Zanimljivo je da priča nije rezervisana samo za iskusne ronioce.

U Informativnom centru za posetioce u Patitiriju moguće je doživeti virtuelni obilazak brodoloma.

Savremena tehnologija omogućava posetiocima da vide kako lokalitet izgleda ispod površine mora bez stvarnog zarona na 25 metara dubine.

Na taj način antički brodolom postao je dostupan i porodicama sa decom, starijim turistima i svima koji ne rone.

Oko Alonisosa nalazi se ogroman morski park

Brodolom nije jedini razlog zbog kojeg je more oko Alonisosa posebno.

Ostrvo se nalazi u okviru Nacionalnog morskog parka Alonisos i Severni Sporadi.

Park je osnovan 1992. godine i bio je prvi nacionalni morski park u Grčkoj.

Prema podacima uprave parka, zaštićeno područje prostire se na oko 2.265 kvadratnih kilometara.

Obuhvata more, ostrva i manja nenaseljena ostrvca Severnih Sporada.

Područje je podeljeno na zone sa različitim stepenom zaštite, pa u najosetljivijim delovima važe posebna ograničenja kretanja i aktivnosti.

Cilj nije samo očuvanje pejzaža, već čitavog morskog ekosistema.

Ovde živi jedan od simbola Mediterana

Jedan od najpoznatijih stanovnika zaštićenog područja je sredozemna medvedica, Monachus monachus.

Reč je o retkoj vrsti foke kojoj su mirne obale, morske pećine i izolovana ostrvca izuzetno važni za opstanak.

Ostrvo Piperi predstavlja jedno od najvažnijih područja za ovu vrstu unutar parka i nalazi se pod strogom zaštitom.

U morskom parku živi i veliki broj drugih vrsta.

Uprava parka navodi oko 300 vrsta riba i više od 80 vrsta ptica, dok se u širem morskom području mogu sresti i delfini i pojedine vrste kitova.

Zbog toga turistički izlet brodom oko Alonisosa nije samo prilika za kupanje.

Posetioci ulaze u jedno od najznačajnijih zaštićenih morskih područja ovog dela Evrope.

Ostrvo je zelenije nego što mnogi očekuju od Grčke

Sam Alonisos izgledom se prilično razlikuje od slike suvih i kamenitih grčkih ostrva koju mnogi turisti imaju u glavi.

Zvanični turistički portal Grčke opisuje ga kao zeleno ostrvo sa šumama bora, hrasta i drugih mediteranskih vrsta.

Postoji i mreža pešačkih staza.

Jedna od najdužih ruta preseca veliki deo ostrva i duga je oko 25 kilometara.

Zbog toga Alonisos privlači i putnike kojima letovanje ne znači samo ležanje na plaži.

Ostrvo je pogodno za pešačenje, ronjenje, izlete brodom i istraživanje manjih uvala.

Plaže bez najpoznatije grčke gužve

Među plažama koje Visit Greece posebno izdvaja nalaze se Agios Dimitrios, Leftos Gialos, Kokinokastro, Hrisi Milija i Megalos Murtias.

Neke su šljunkovite, druge okružene zelenilom, ali zajedničko im je čisto more po kojem su Severni Sporadi poznati.

Alonisos zato može da bude zanimljiv putnicima koji su već više puta letovali u Grčkoj i sada traže nešto drugačije od najpoznatijih letovališta.

Ne treba ga predstavljati kao potpuno neotkriveno ostrvo.

Turizam ovde postoji, kao i smeštaj, restorani, luke i organizovane aktivnosti.

Ali njegov karakter i dalje je znatno više povezan sa prirodom, morem i zaštitom životne sredine nego sa masovnim turizmom po kojem su postale poznate neke druge grčke destinacije.

Jedna Grčka iznad mora, druga ispod njega

Upravo je to možda najzanimljiviji deo putovanja na Alonisos.

Iznad površine turiste čekaju borove šume, male uvale, staro naselje i pogled na Severne Sporade.

Ispod površine nalaze se antičke amfore, ostaci trgovačkog broda i arheološki lokalitet star više od dve hiljade godina.

A oko svega toga prostire se more koje je već decenijama pod posebnom zaštitom.

Zbog toga Alonisos nije samo još jedno mesto za letovanje u Grčkoj.

To je ostrvo na kojem jednog dana možete da ležite na plaži, sledećeg pešačite kroz borovu šumu, a zatim zaronite do tereta broda koji je plovio Egejskim morem vekovima pre nego što su nastale mnoge današnje evropske države.

Zabranjeno je preuzimanje, prenošenje, kopiranje i objavljivanje ovog teksta, u celosti ili delimično, uključujući prilagođene prevode i prerade, bez jasnog navođenja izvora uz aktivan link ka sajtu www.novosti.rs