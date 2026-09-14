Turizam

DŽINOVSKI SLON KOJI ŠETA ULICAMA: Visok je 12 metara, nosi putnike i prska prolaznike vodom

В.Н.

14. 09. 2026. u 11:00

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ZAMISLITE da šetate nekadašnjim brodogradilištem, a onda se ispred vas pojavi slon visok kao četvorospratnica. Pomera noge i uši, oglašava se, nosi desetine putnika na leđima i iz surle iznenada prska prolaznike vodom. Nije reč o filmskoj sceni, već o jednoj od najneobičnijih turističkih atrakcija francuskog grada Nanta.

ЏИНОВСКИ СЛОН КОЈИ ШЕТА УЛИЦАМА: Висок је 12 метара, носи путнике и прска пролазнике водом

olrat / Alamy / Profimedia

Zove se Veliki slon, Grand Éléphant, i napravljen je od čelika i drveta.

Visok je 12 metara, širok osam i dugačak čak 21 metar.

Težak je 48,4 tone, a kada krene u šetnju može da ponese 50 putnika.

I to nije samo ogromna skulptura.

Slon zaista hoda.

Kreće se brzinom čoveka koji lagano šeta

Džinovska mašina kreće se brzinom od jednog do tri kilometra na sat.

Pokreću je desetine cilindara, a putnici tokom vožnje mogu iznutra da posmatraju mehanizme i pokrete njegovih nogu.

Na leđima se nalazi terasa, dok se pogled pruža na prostor nekadašnjeg brodogradilišta Nanta.

Vožnja traje oko 30 minuta.

Ali spektakl nije rezervisan samo za one koji kupe kartu.

Kada slon krene, ljudi ga prate sa zemlje.

Posebno deca.

Razlog je njegova surla.

Ako mu priđete previše blizu, možete da završite mokri

Mehanički slon može da podigne surlu i ispusti mlaz vode prema okupljenim posetiocima.

Grad Nant na svom zvaničnom sajtu čak opisuje decu koja trče oko slona pokušavajući da izbegnu vodu koja izlazi iz surle.

Zbog toga njegova šetnja liči više na uličnu predstavu nego na klasičnu turističku atrakciju.

Dok prolazi, mašina pomera delove tela i oglašava se poput pravog slona.

Nastao je tamo gde su se nekada gradili brodovi

Možda je najzanimljivija priča upravo mesto na kojem se sve ovo nalazi.

Machines de l’île smeštene su u prostoru nekadašnjih brodogradilišta Nanta, koja su bila aktivna sve do 1987. godine.

Umesto da industrijski prostor potpuno nestane, grad mu je dao novi život.

Stare hale i dokovi postali su pozornica za ogromne mehaničke životinje.

Projekat su osmislili Fransoa Delarozijer i Pjer Orefis, a Veliki slon postao je jedan od simbola Nanta.

Prvi put je predstavljen 2007. godine.

Kao da su se sreli Žil Vern i Leonardo da Vinči

Ceo projekat Machines de l’île osmišljen je kao spoj fantastičnih svetova Žila Verna, mehaničkih ideja Leonarda da Vinčija i industrijske prošlosti Nanta.

Ta veza sa Žilom Vernom nije slučajna.

Čuveni francuski pisac rođen je upravo u Nantu.

Zato ovde mašine ne izgledaju kao klasične zabavne atrakcije.

One više podsećaju na stvorenja koja su iz nekog fantastičnog romana odjednom stigla u stvarni svet.

Slon nije jedina neobična mašina

Ko dođe zbog slona, brzo otkriva da je on samo deo mnogo većeg mehaničkog sveta.

U Galeriji mašina nalaze se različita pokretna stvorenja, a posetioci mogu da vide i kako nastaju nove konstrukcije.

Nedaleko odatle nalazi se i Carrousel des Mondes Marins, ogroman ringišpil posvećen morskom svetu.

Visok je gotovo 25 metara i ispunjen pokretnim morskim stvorenjima.

Tako je prostor u kojem su se nekada gradili brodovi postao jedna od najneobičnijih turističkih zona u Francuskoj.

Slon je postao simbol grada

Veliki slon je tokom godina prerastao okvire same atrakcije.

Grad Nant ga danas opisuje kao jedan od svojih simbola.

Napravljen je od čelika i dve vrste drveta, a od 2018. godine ima hibridni pogon.

U njegovoj metalnoj konstrukciji nalazi se čak 2.500 litara hidrauličnog ulja, dok ga pokreću 62 cilindra.

Ipak, kada ga čovek posmatra kako polako korača, tehnika gotovo pada u drugi plan.

Na trenutak deluje kao da je ogromna životinja zaista oživela.

I verovatno je upravo zato postala jedna od onih atrakcija zbog kojih turisti u Nantu prvo izvade telefon, a tek onda pitaju šta zapravo gledaju.

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