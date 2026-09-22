Politika

LETI PERJE NA BLOKADERSKOJ LISTI: Karović misli da je Bakić "isfrustirani mali gad koji čezne za validacijom"

Novosti online

22. 09. 2026. u 17:37

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KANDIDAT na blokaderskoj izbornoj listi Nemanja Karović ne podnosi kolegu s izborne liste Jovu Bakića.

ЛЕТИ ПЕРЈЕ НА БЛОКАДЕРСКОЈ ЛИСТИ: Каровић мисли да је Бакић исфрустирани мали гад који чезне за валидацијом

Foto: Printscreen

On smatra da je Bakić "isfrustirani mali gad koji čezne za validacijom".

Karović je za Bakića rekao i da je "iskompleksirani debil".

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