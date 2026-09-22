LETI PERJE NA BLOKADERSKOJ LISTI: Karović misli da je Bakić "isfrustirani mali gad koji čezne za validacijom"

STUDENTKINjA iz Novog Pazara Emina Spahić svojevremeno je javno govorila o „godišnjici genocida“ u Srebrenici i poručila da su izbori potrebni kako bi građani pokazali da ne žele vlast koja, prema njenim rečima, „podržava takve zločine“. Danas, u jeku izborne kampanje, studentski karavan kreće upravo u Republiku Srpsku da sa tamošnjim građanima razgovara o programu Studentske liste. Paralelno se vraća i pitanje koje je godinama dominiralo opozicionom retorikom: šta je sada sa pričom o „uvozu glasova iz Republike Srpske“?