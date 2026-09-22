Murinjo je bio u pravu za crveni: Valverde teško povređen posle starta Lija

Poznato koliko će Urugvajac odsustvovati sa terena

Tanjug/AP Photo/Rebecca Blackwell

Fudbaler Real Madrida Federiko Valverde doživeo je uganuće skočnog zgloba trećeg stepena, a prema informacijama koje je objavila „Marka“, urugvajskog vezistu očekuje pauza od tri do šest nedelja.

Kraljevski klub u zvaničnom saopštenju nije naveo koliko će Valverde odsustvovati sa terena, ali se nadaju da će 28-godišnji vezista biti spreman za naredni meč koji dolazi tek posle dvonedeljne reprezentativne pauze.

Valverde se povredio u madridskom derbiju, kada mu je u 44. minutu fudbaler Atletika Kang In Li nezgodno nagazio na skočni zglob. Južnokorejski napadač za taj start nije dobio ni žuti karton, a posle derbija je trener REala Žoze Murinjo u svom prepoznatljivom stilu mahao "materijalnim dokazima" u vidu fotografiaj incidenta i pritom se žalio što nije pokazan crveni karton.

Valverde je, uprkos povredi, uspeo da ostane na terenu do kraja utakmice, u kojoj je Real poražen rezultatom 1:2.

Madridski klub će zbog reprezentativne pauze naredni meč odigrati tek 10. oktobra, kada će u osmom kolu Primere dočekati Viljareal. Uprkos optimizmu u Realu, prema pisanju tiražne "Marke", postoji mogućnost da Valverde ne bude spreman ni za taj susret.

Urugvajac je bio starter u svakoj utakmici Reala od početka sezone, a do sada je upisao osam nastupa, jedan gol i jednu asistenciju.