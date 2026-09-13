EVROPA MENJA PRAVILA ZA AIRBNB: Popularni turistički gradovi mogli bi da dobiju nova ograničenja za kratkoročni smeštaj

TURISTI koji smeštaj za putovanje po Evropi najčešće traže preko platformi za kratkoročno izdavanje u budućnosti bi mogli da se susretnu sa drugačijom ponudom u nekim od najposećenijih gradova. Evropska komisija predstavila je novi predlog koji bi lokalnim vlastima trebalo da omogući lakše uvođenje ograničenja za kratkoročno izdavanje tamo gde veliki broj turističkih apartmana stvara dodatni pritisak na tržište stanova.

Foto: Printskrin/Jutjub/Exotic Vacation

Nova pravila mogla bi posebno da budu važna za turističke centre u kojima se već godinama vodi rasprava o tome koliko stanovi namenjeni turistima utiču na cene nekretnina i dostupnost stanova lokalnom stanovništvu.

Među gradovima koji su već uvodili različita ograničenja nalaze se Pariz, Barselona i Venecija.

Do sada su lokalne vlasti primenjivale različite modele, od ograničenja broja dozvola do posebnih pravila za registraciju smeštaja.

Evropska komisija sada želi da stvori zajednički okvir koji bi preciznije odredio kada i pod kojim uslovima lokalne vlasti mogu da intervenišu.

Šta se zapravo menja

Predlog ne znači da će Airbnb ili drugi oblici kratkoročnog smeštaja biti zabranjeni širom Evropske unije.

Ideja je drugačija.

Lokalnim i nacionalnim vlastima trebalo bi omogućiti da utvrde da li određeni grad ili njegov deo ima ozbiljan problem sa dostupnošću stanova, a zatim da uvedu mere koje su prilagođene upravo tom području.

Evropska komisija je 9. septembra predstavila metodologiju prema kojoj bi se procenjivalo da li se neko područje nalazi pod takozvanim stambenim pritiskom.

Jedan od glavnih pokazatelja biće odnos cena nekretnina i prihoda stanovništva.

Posmatraće se i kako se taj odnos menjao tokom prethodnih deset godina.

Pored toga, vlasti bi trebalo da utvrde šta stvara pritisak na lokalno tržište. Među faktorima mogu biti rast broja stanovnika, nedostatak ponude u odnosu na potražnju, ali i veliki broj stanova koji se koriste za kratkoročno turističko izdavanje.

Ograničenja neće moći da se uvode tek tako

Jedna od važnijih stavki novog predloga jeste da eventualna ograničenja moraju da budu zasnovana na podacima.

To znači da grad ne bi trebalo jednostavno da proglasi kratkoročni smeštaj problemom i uvede zabranu za celu svoju teritoriju.

Mere bi morale da budu neophodne, opravdane i ograničene na područja u kojima je utvrđen stvarni problem sa dostupnošću stanova.

Predlog takođe predviđa da mere ne budu retroaktivne.

U praksi bi to moglo da znači različita pravila za različite delove istog grada, u zavisnosti od toga koliki je pritisak na lokalno tržište stanova.

Zašto je Evropa odlučila da reaguje

Kratkoročno izdavanje smeštaja poslednjih godina doživelo je ogroman rast.

Prema podacima Evrostata, tokom 2025. godine turisti su ostvarili oko 952 miliona noćenja u smeštaju rezervisanom preko platformi Airbnb, Booking i Expedia.

To je čak 11,4 odsto više nego godinu dana ranije.

Za poređenje, tokom 2019. godine preko ovih platformi ostvareno je oko 512 miliona noćenja.

To znači da je ovaj segment turističkog smeštaja za samo nekoliko godina postao izuzetno važan deo evropskog turizma.

Francuska, Španija i Italija bile su najveća tržišta tokom 2025. godine i zajedno su činile više od polovine svih noćenja rezervisanih preko posmatranih platformi u Evropskoj uniji.

Pariz je i dalje na vrhu

Koliko su platforme za kratkoročno izdavanje važne za turizam najbolje pokazuje primer Pariza.

Prema podacima Evrostata, Pariz je tokom 2025. godine ostao najpopularnija gradska destinacija u Evropskoj uniji kada je reč o smeštaju rezervisanom preko ovih platformi.

Zabeleženo je oko 26,3 miliona noćenja.

Upravo u velikim turističkim centrima nastaje najveća dilema.

Kratkoročno izdavanje donosi dodatnu ponudu turistima, prihod vlasnicima nekretnina i novac lokalnoj privredi.

Sa druge strane, Evropska komisija upozorava da u mestima sa velikim brojem turista pretvaranje stanova u kratkoročni smeštaj može dodatno da smanji ponudu nekretnina dostupnih ljudima koji u tim gradovima žele da žive tokom cele godine.

Nova pravila o registraciji već se primenjuju

Ovo nije prva promena koja se ove godine odnosi na kratkoročno izdavanje u Evropskoj uniji.

Od maja 2026. primenjuju se nova evropska pravila čiji je cilj veća transparentnost ovog tržišta.

Tamo gde države uvedu sistem registracije, domaćini dobijaju jedinstveni registracioni broj za smeštaj.

Platforme imaju obavezu da prikazuju i proveravaju registracione brojeve i obavljaju nasumične kontrole oglasa.

Podaci o broju gostiju i noćenja takođe se dostavljaju nadležnim organima, što vlastima omogućava mnogo precizniju sliku o tome koliko se nekretnina zaista koristi za turistički smeštaj.

Novi predlog ide korak dalje jer bi ti i drugi podaci mogli da posluže kao osnova za konkretna ograničenja u mestima gde je utvrđena stambena kriza.

Šta o svemu kaže Airbnb

Airbnb smatra da kratkoročno izdavanje nije glavni uzrok evropske stambene krize.

Predstavnici kompanije ističu da je suštinski problem nedostatak stanova i da bi vlasti trebalo više da se usredsrede na izgradnju, obnovu postojećih objekata i nekretnine koje trenutno stoje prazne.

Industrijske organizacije takođe traže da postoji nezavisna kontrola lokalnih ograničenja kako bi se sprečile nesrazmerne mere.

To pokazuje da će rasprava o novom predlogu verovatno biti složena, jer je potrebno pronaći ravnotežu između interesa lokalnog stanovništva, vlasnika nekretnina i turističkog sektora.

Šta ovo znači za turiste

Za putnike se za sada ništa ne menja preko noći.

Predlog Evropske komisije tek treba da prođe proceduru i da bude usaglašen sa državama članicama i Evropskim parlamentom pre nego što postane zakon.

Ako bude usvojen, najveće promene verovatno bi se osetile u turistički najopterećenijim gradovima i kvartovima.

U pojedinim mestima to bi moglo da znači manji broj apartmana dostupnih za kratkoročni najam ili stroža pravila za vlasnike koji žele da svoje stanove nude turistima.

Hoteli i drugi tradicionalni oblici smeštaja mogli bi istovremeno da dobiju veći značaj u destinacijama u kojima ponuda privatnih apartmana bude ograničena.

Ipak, konačni efekat zavisiće od toga kako će izgledati usvojena pravila i koje će mere pojedini gradovi zaista odlučiti da primene.

Jedno je već jasno. Posle godina u kojima je kratkoročno izdavanje naglo raslo, Evropa pokušava da pronađe način da turizam i pravo stanovnika na pristupačno stanovanje funkcionišu jedno pored drugog.

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