Arsenal uradio veliki posao: Mikel Arteta ne ide nigde, dogovorio produžetak saradnje

STREPELI su navijači Arsenala da li će na kraju ostati bez trenera Mikela Artete. Sad o tome ne moraju da razmišljaju, pošto je Španac doneo odluku o budućnosti kluba iz Londona.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Kako prenosi Fabricio Romano, ovaj 44-godišnjak iz San Sebastijana je postigao dogovor o potpisivanju novog dugoročnog ugovora sa "tobdžijama".

Do zaključivanja posla ostale su samo formalnost. Dogovor podrazumeva povećanje plate, a Arterta će ostati ključna figura, između ostalog i za koordinaciju transfera.

🚨❤️🤍 Mikel Arteta has agreed to sign new long term deal at Arsenal, formal steps to follow.



The agreement includes a pay rise and Mikel Arteta will remain key figure also to coordinate transfers & more.



Deal verbally agreed — follows @SamiMokbel_BBC. pic.twitter.com/Cp59KGf9aV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2026

Španac je prošle godine predvodio tim iz Londona do titule Premijer lige i finala Lige šampiona i jasno je koliko je ovo veliki potez uprave.

Arteta je od 2019. godine trener Arsenala, pre toga je radio kao pomoćnik Pepu Gvardiolu u Mančester sitiju.

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