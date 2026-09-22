Arsenal uradio veliki posao: Mikel Arteta ne ide nigde, dogovorio produžetak saradnje
STREPELI su navijači Arsenala da li će na kraju ostati bez trenera Mikela Artete. Sad o tome ne moraju da razmišljaju, pošto je Španac doneo odluku o budućnosti kluba iz Londona.
Kako prenosi Fabricio Romano, ovaj 44-godišnjak iz San Sebastijana je postigao dogovor o potpisivanju novog dugoročnog ugovora sa "tobdžijama".
Do zaključivanja posla ostale su samo formalnost. Dogovor podrazumeva povećanje plate, a Arterta će ostati ključna figura, između ostalog i za koordinaciju transfera.
Španac je prošle godine predvodio tim iz Londona do titule Premijer lige i finala Lige šampiona i jasno je koliko je ovo veliki potez uprave.
Arteta je od 2019. godine trener Arsenala, pre toga je radio kao pomoćnik Pepu Gvardiolu u Mančester sitiju.
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