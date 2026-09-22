Fudbal

Arsenal uradio veliki posao: Mikel Arteta ne ide nigde, dogovorio produžetak saradnje

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

22. 09. 2026. u 17:50

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STREPELI su navijači Arsenala da li će na kraju ostati bez trenera Mikela Artete. Sad o tome ne moraju da razmišljaju, pošto je Španac doneo odluku o budućnosti kluba iz Londona.

Арсенал урадио велики посао: Микел Артета не иде нигде, договорио продужетак сарадње

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Kako prenosi Fabricio Romano, ovaj 44-godišnjak iz San Sebastijana je postigao dogovor o potpisivanju novog dugoročnog ugovora sa "tobdžijama".

Do zaključivanja posla ostale su samo formalnost. Dogovor podrazumeva povećanje plate, a Arterta će ostati ključna figura, između ostalog i za koordinaciju transfera.

Španac je prošle godine predvodio tim iz Londona do titule Premijer lige i finala Lige šampiona i jasno je koliko je ovo veliki potez uprave.

Arteta je od 2019. godine trener Arsenala, pre toga je radio kao pomoćnik Pepu Gvardiolu u Mančester sitiju.

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