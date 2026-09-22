PRIČALI O „GENOCIDU“, SAD IDU MEĐU „NAŠ NAROD“ U SRPSKOJ! A šta bi sa pričom o „uvozu glasova“? (VIDEO)

STUDENTKINjA iz Novog Pazara Emina Spahić svojevremeno je javno govorila o „godišnjici genocida“ u Srebrenici i poručila da su izbori potrebni kako bi građani pokazali da ne žele vlast koja, prema njenim rečima, „podržava takve zločine“. Danas, u jeku izborne kampanje, studentski karavan kreće upravo u Republiku Srpsku da sa tamošnjim građanima razgovara o programu Studentske liste. Paralelno se vraća i pitanje koje je godinama dominiralo opozicionom retorikom: šta je sada sa pričom o „uvozu glasova iz Republike Srpske“?

Foto: Printskrin

Snimak gostovanja Emine Spahić, studentkinje Državnog univerziteta u Novom Pazaru i jedne od istaknutih predstavnica studentskog pokreta, ponovo privlači pažnju u trenutku kada karavan „Student u svakom selu“ kreće preko Drine.

Spahić je u junu 2025. godine, gostujući u emisiji „Utisak nedelje“, govorila o predstojećem obeležavanju Srebrenice.

– Moram da se nadovežem na ono što je spomenuto, da nam predstoji jedna godišnjica genocida. Ponovo ću ponoviti da nikada narod i nikada nacija neće biti genocidna. Da su genocidni samo pojedinci koji taj genocid podržavaju i u njemu učestvuju – rekla je Spahić.

Potom je svoj stav direktno povezala sa izborima.

– Mislim da su izbori neophodni, da mi svoj stav iznesemo na njima i da mi jednostavno pokažemo da mi to ne podržavamo i da mi ne želimo vlast koja će godinama da podržava takve zločine i koja će na neki način u njima i učestvuje – rekla je ona.

Važno je da Spahić u toj izjavi nije rekla da je srpski narod genocidan – naprotiv, izričito je rekla da ni narod ni nacija ne mogu biti genocidni. Raniji medijski naslovi koji su joj pripisivali suprotnu tvrdnju kasnije su ispravljeni.

A danas – pravac Republika Srpska

Više od godinu dana kasnije, Studentska lista je ušla u zvaničnu izbornu trku, a njena terenska akcija „Student u svakom selu“ od danas se seli u Republiku Srpsku i Brčko distrikt.

Studenti su najavili obilazak Bijeljine, Brčkog, Trebinja, Doboja, Višegrada, Banjaluke, Bratunca i Zvornika, uz poruku:

„Razgovaramo sa našim narodom, šireći priču o studentima koji pobeđuju.“

I tu se otvara druga, potpuno paralelna politička tema.

A šta bi sa „uvozom birača iz Republike Srpske“?

Godinama je jedno od najtežih opozicionih oružja protiv SNS-a bila upravo priča o biračima iz Republike Srpske.

Posle izbora u Beogradu 2023. opozicija je tvrdila da su građani iz Republike Srpske organizovano dovođeni kako bi glasali na lokalnim izborima. CRTA je tada saopštila da je uočila više punktova sa kojih su birači organizovano upućivani ka biračkim mestima, dok je opoziciona koalicija „Srbija protiv nasilja“ govorila o desetinama hiljada birača dovedenih sa strane.

Ta tema godinama je korišćena kao jedan od glavnih argumenata protiv vlasti.

A sada, pred izbore 25. oktobra, studentski karavan odlazi upravo među građane Republike Srpske i otvoreno poručuje da će sa njima razgovarati o programu Studentske liste.

Naravno, kampanja među građanima koji imaju zakonito biračko pravo nije isto što i optužbe iz 2023. o organizovanom dovođenju birača i manipulacijama prebivalištem na lokalnim izborima. To su dve pravno različite stvari.

Ali politički kontrast je nemoguće prevideti: glasovi građana Republike Srpske, oko kojih se godinama vodila jedna od najžešćih izbornih polemika u Srbiji, sada su dovoljno važni da se kampanja Studentske liste preseli preko Drine.

I zato pitanje više nije samo šta je Emina Spahić govorila o Srebrenici.

Pitanje je i: da li su građani Republike Srpske „problematični birači“ samo kada glasaju za političkog protivnika, a „naš narod“ kada treba razgovarati sa njima u sopstvenoj kampanji?

(Alo)