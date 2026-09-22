SNIŽIĆEMO CENU NAFTE U SVETU Tramp: SAD i Venecuela potpisale najveći naftni sporazum u istoriji

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su SAD i Venecuela prošlog meseca potpisale, kako je naveo, najveći naftni sporazum u istoriji, koji obuhvata 65 milijardi barela nafte.

Foto: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

Tramp je u govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija rekao da će sporazum doneti "ogromnu korist" Venecueli i SAD i pomoći u snižavanju cena energenata širom sveta.

On je naveo da, kada se saberu resursi SAD i Venecuele, dve zemlje poseduju više od 60 odsto svetskih zaliha nafte, ocenivši da je reč o "možda i najvećem poslu ikada sklopljenom".

Govoreći o Venecueli, Tramp je rekao i da je američka vojska u januaru, po njegovom naređenju, sprovela operaciju u Karakasu i uhapsila venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, dodajući da su nakon toga oslobođene stotine venecuelanskih političkih zatvorenika.

Tramp je rekao da američke akcije u Venecueli pokazuju da Vašington više neće dozvoliti da pretnje SAD "puste koren bilo gde na zapadnoj hemisferi" i da će, ako bude potrebno, koristiti vojnu moć za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa SAD.

Govoreći o borbi protiv narko-kartela, Tramp je rekao da su SAD izvele desetine napada na plovila kartela koja prevoze drogu, tvrdeći da je uništeno 97 odsto droge koja stiže preko okeana i mora.

-Karteli su ISIS zapadne hemisfere, to nisu dobri ljudi. Oni su neprijatelji u ratu protiv civilizacije, koji koriste ubistva, silovanja, mučenje i iznudu kao sredstva terora. Kao i pripadnike ISIS-a, njih treba ubiti, proterati ili zatočiti kao neprijateljske borce bez mogućnosti puštanja na slobodu - što mi upravo i činimo, istakao je predsednik SAD.

Takođe je kazao da je Meksiko "epicentar nasilja kartela" i poručio da ta zemlja mora da povrati kontrolu nad svojom teritorijom.

(Tanjug)

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