GRČKA U SEPTEMBRU VIŠE NIJE ISTA: Turista je manje, more je i dalje toplo, a cene počinju da padaju

SEPTEMBAR za mnoge putnike može da bude jedan od najlepših perioda za odmor u Grčkoj. Na plažama postepeno ima manje ljudi, najveće letnje vrućine popuštaju, a more je posle dva meseca jakog sunca i dalje dovoljno toplo za kupanje. Kako mesec odmiče, na mnogim destinacijama počinju da padaju i cene smeštaja, pa oni koji nisu vezani za školski raspust mogu da dobiju gotovo letnji odmor uz nešto mirniju atmosferu.

Foto: J.S.

Grčka u septembru, međutim, ne prelazi preko noći iz leta u jesen.

Prvih dana meseca na najpopularnijim ostrvima još može da bude prilično živo, a cene smeštaja ne moraju mnogo da se razlikuju od avgustovskih.

Prava promena postaje primetnija sredinom meseca.

Evropski školski raspusti su uglavnom završeni, porodice se vraćaju kućama, a broj posetilaca na plažama i u turističkim mestima postepeno opada.

More je i dalje kao usred leta

Jedan od glavnih razloga zbog kojih turisti biraju Grčku u septembru jeste temperatura mora.

Dok u maju i početkom juna voda tek počinje da se zagreva, u septembru je iza nje čitavo leto.

Temperatura mora u mnogim delovima Grčke tokom septembra kreće se oko 24 do 25 stepeni, a početkom meseca na pojedinim destinacijama može biti i nešto viša.

Zbog toga kupanje ostaje prijatno tokom većeg dela meseca.

Dnevne temperature su takođe uglavnom letnje, ali bez ekstremnih vrućina koje mogu da pogode zemlju u julu i avgustu.

To septembar čini zanimljivim i onima koji pored plaže žele da obilaze gradove, arheološka nalazišta i ostrvska sela.

Cene ne padaju svuda istog dana

Jedna od najčešćih tvrdnji o septembarskom letovanju jeste da je ono znatno jeftinije.

To može da bude tačno, ali ne na svakoj destinaciji i ne tokom čitavog meseca.

Početkom septembra potražnja je i dalje velika, naročito na Santoriniju, Mikonosu i drugim poznatim ostrvima.

Kako se približava druga polovina meseca, veća je verovatnoća da će se pojaviti povoljnije cene smeštaja i veći izbor slobodnih soba.

Zato putnici kojima je cena važna mogu da prođu bolje ako odmor planiraju posle sredine septembra.

Tada se najbolje oseti prelaz iz glavne u mirniju turističku sezonu.

Manje peškira na plaži, više mesta u taverni

Prednost septembra ne vidi se samo u novčaniku.

Na mnogim destinacijama smanjuju se redovi, lakše se pronalazi mesto na plaži, a u restoranima i tavernama više nije neophodno toliko planiranja kao u špicu sezone.

To posebno može da znači turistima koji žele da obiđu poznata mesta koja su tokom jula i avgusta prepuna.

Santorini, Mikonos, Rodos, Krf i Krit ne postaju prazni u septembru, ali se pritisak glavne letnje sezone postepeno smanjuje.

Grčka nacionalna turistička organizacija i sama promoviše zemlju kao destinaciju za sva godišnja doba, a jesen sve više dobija mesto u turističkoj ponudi.

Gde je najsigurnije tražiti produženo leto

Za one kojima je najvažnije kupanje, južnija ostrva obično su sigurniji izbor kako septembar odmiče.

Krit i Rodos imaju dugu sezonu, pa se letnja atmosfera ovde zadržava duže.

Dobar izbor mogu da budu i druga ostrva Dodekaneza.

Halkidiki je godinama jedna od omiljenih destinacija turista iz Srbije, a i tamo je prva polovina septembra često pogodna za klasičan odmor na moru.

Ipak, što se ide ka kraju meseca, vremenske prilike postaju nešto manje predvidive, posebno na severu zemlje.

Zato nije isto planirati odmor 5. i 25. septembra.

Septembar je odličan i za one koji ne žele samo plažu

Manje vrućine menjaju i način na koji se Grčka može doživeti.

Obilazak Atine, Akropolja i arheoloških lokaliteta mnogo je prijatniji kada temperature nisu na julskom maksimumu.

Na ostrvima počinje i period berbe grožđa, a restorani i lokalne pijace sve više dobijaju jesenje namirnice.

Na Kalimnosu, na primer, zvanični turistički portal Grčke upravo septembar navodi kao idealan mesec za penjanje, jer su vremenski uslovi prijatniji, a more još dovoljno toplo za kupanje.

To je jedna od glavnih razlika u odnosu na avgust.

Dan više ne mora da se organizuje samo oko izbegavanja najveće vrućine.

Ipak, postoji jedna stvar na koju treba računati

Septembar nije potpuno isti kao jul i avgust.

Kako mesec odmiče, na manjim ostrvima pojedini sezonski restorani, barovi i turistički sadržaji mogu da počnu da skraćuju radno vreme.

Na nekim manje prometnim linijama može biti i manje polazaka trajekata.

Vreme takođe postepeno postaje promenljivije, pa krajem septembra nije nemoguć oblačan ili kišovit dan.

Zato oni koji žele klasično letovanje sa što manje rizika mogu da ciljaju prvu polovinu meseca.

Putnici kojima su važniji mir, niže cene i obilasci mogu da sačekaju drugu polovinu septembra.

Grčka pokušava da produži sezonu

Ova promena nije zanimljiva samo turistima.

Za Grčku je produžavanje sezone postalo sve važnije jer zemlja beleži snažan rast broja posetilaca.

Prema podacima objavljenim ove nedelje, turistički dolasci u prvim mesecima 2026. godine zabeležili su veliki rast, dok se istovremeno sve više govori o putovanjima van najopterećenijih letnjih nedelja.

Jesen zato više nije samo period kada se turistička sezona završava.

Za deo putnika ona postaje sezona za sebe.

I možda upravo tu leži najveća prednost septembarske Grčke.

More je još toplo, sunce nije nestalo, taverne i plaže i dalje rade, ali se polako gubi ona avgustovska žurba.

Za one koji mogu da putuju kada se većina vrati sa odmora, leto u Grčkoj može da potraje još malo.

Zabranjeno je preuzimanje, prenošenje, kopiranje i objavljivanje ovog teksta, u celosti ili delimično, uključujući prilagođene prevode i prerade, bez jasnog navođenja izvora uz aktivan link ka sajtu www.novosti.rs