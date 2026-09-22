OTKRIVENO! Poznato zbog čega Vlahović ponovo ne igra za Srbiju

Biće spreman za prvu narednu utakmicu Bešiktaša! Zanimljivo...

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Iako se našao na širem spisku, Dušan Vlahović neće braniti boje Srbije u naredne tri nedelje. U tom razdoblju će "orlovi" odigrati mečeve sa Grčkom, Holandijom i Nemačkom, a selektor neće moći da koristi jednog od, ako ne i najboljeg igrača.

Planirao se dolazak Dušana, ali na kraju od toga neće biti ništa jer je u toku dana stigla informacija da je on obavestio Paunovića da, ipak, neće doći na okupljanje.

Razlog jeste povreda, a kako prenose turski mediji u pitanju je povreda zadnje lože desne noge, pa zbog bolova nije u stanju da zaigra za nacionalni tim. Podsetimo, pre dva dana Srbin je u porazu od Amedspora odigrao svih 90 minuta i postigao pogodak, ukupno peti u dresu Bešiktaša.

Momak iz Partizanove škole fudbala će tako naredne tri nedelje iskoristiti kako bi se oporavio u potpunosti. Ono što Turci ističu jeste da će Dušan gotovo sigurno biti sto odsto spreman za prvi naredni meč crno-belih. On je na programu 11. oktobra protiv Koadželija.

Dušan Vlahović je dosad odigrao 41 meč u dresu Srbije i upisao 16 pogodaka, a ovo mu nije prvi put da odbija poziv selektora. Tačnije, od 19 poziva odbio je čak osam.

Podsetimo, „orlove“ prvi ispit očekuje 24. septembra, kada će od 20.45 na stadionu „Rajko Mitić“ dočekati Grčku. Srbija će tri dana kasnije, 27. septembra od 18 časova, ponovo igrati na „Marakani“, ovog puta protiv Holandije. Potom sledi gostovanje Nemačkoj u Minhenu 1. oktobra, dok će ciklus biti završen 4. oktobra u Ajndhovenu, ponovo protiv Holandije.