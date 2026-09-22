VUČIĆ PORUČIO: Napad na žene Srbije je napad na celu Srbiju
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraćajući se iz Njujorka jasno je stavio do znanje ko brani nežniji pol u zemlji.
On je na svom Instagram nalogu napisao:
Napad na žene Srbije je napad na celu Srbiju! Zajedno sa svim slobodarski opredeljenim ženama Srbije, pobedićemo ih 25. oktobra!
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