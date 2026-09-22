Politika

VUČIĆ PORUČIO: Napad na žene Srbije je napad na celu Srbiju

В. Н.

22. 09. 2026. u 17:35

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraćajući se iz Njujorka jasno je stavio do znanje ko brani nežniji pol u zemlji.

ВУЧИЋ ПОРУЧИО: Напад на жене Србије је напад на целу Србију

Foto: printskrin Instagran/avucic

On je na svom Instagram nalogu napisao:

Napad na žene Srbije je napad na celu Srbiju! Zajedno sa svim slobodarski opredeljenim ženama Srbije, pobedićemo ih 25. oktobra!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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