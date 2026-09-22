O Zvezdi ni reč! Prvo oglašavanje Vladana Milojevića iz Kine: Pričao o reprezentaciji, Paunoviću, Šangaju...

Šef stručnog štaba Šangaj Šehua je prvi put govorio za medije od odlaska iz Crvene zvezde.

FOTO: M. Vukadinović

Vladan Milojević iz Šangaja pratiće duel Srbije i Grčke, a pred susret na stadionu „Rajko Mitić“ govorio je za grčku televiziju Nova o stanju u srpskom fudbalu, novom selektoru Veljku Paunoviću i protivniku „orlova“.

Milojević se trenutno nalazi u Kini, gde je pre mesec dana preuzeo Šangaj Šenhuu. Iako je za grčke novinare bilo iznenađenje što su ga pronašli baš u Šangaju, srpski stručnjak je najpre govorio o svom novom angažmanu.

- U Šangaj Šenhui sam od pre mesec dana. Ovde je zaista odlično, grad predivan, treniram jedan od najvećih klubova u Kini. Oduševljen sam uslovima, ligom, trening-centrom i celokupnom organizacijom. Šangaj je vekovima ispred nas.

Tema razgovora brzo je prešla na reprezentaciju Srbije, koja će 24. septembra od 20.45 dočekati Grčku na „Marakani“. Tri dana kasnije na istom stadionu sledi duel sa Holandijom, a zatim i gostovanja Nemačkoj 1. oktobra i Holandiji 4. oktobra.

Milojević je posebno govorio o promeni na mestu selektora i dolasku Paunovića, koji je preuzeo reprezentaciju nakon neuspeha u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

- Stvari baš ne idu najbolje, jer je razočaranje ogromno. Nismo se plasirali na Svetsko prvenstvo, iako smo, s obzirom na kvalitet, to mogli i morali. Ali kod nas se uvek dogodi nešto što jednostavno ne možete da objasnite. Došla je utakmica protiv Albanije kod kuće, koju smo izgubili i bilo je to ogromno razočaranje za sve navijače, jer nismo otišli na Svetsko prvenstvo. Promenjen je selektor, na klupu došao mlad i ambiciozan čovek. Budimo iskreni, u jednom trenutku svi u Srbiji silno su želeli da Paunović preuzme reprezentaciju, jer je osvojio Svetsko prvenstvo za igrače do 20 godina na Novom Zelandu.

Ipak, bivši trener Crvene zvezde smatra da je Paunović na funkciju stigao u nezgodnom trenutku, posebno imajući u vidu generaciju koja je 2015. godine osvojila titulu prvaka sveta za igrače do 20 godina.

- Mislim da je Paunović došao u pogrešnom trenutku. Trebalo je da preuzme reprezentaciju ranije. Jer ti igrači koji su osvojili Svetsko prvenstvo, kao što smo rekli, imali su manje od 20 godina. Najbolje fudbalske godine tek su bile pred njima. Sada su svi oni već prešli tridesetu. Znate kako je kod nas na Balkanu: kada ste gladni u fudbalskom smislu, jedva čekate da igrate za reprezentaciju i borite se za nju. Ali posle tridesete dolazi do određenog zasićenja. I onda govorimo da morate da igrate za reprezentaciju, kao da je to… Neobjašnjivo je, ne mogu to da objasnim.

Milojević je ukazao i na atmosferu koja trenutno prati nacionalni tim, uz ocenu da se Srbija nalazi u periodu u kojem se stalno govori o novom početku.

- Stalno krećemo iz početka, ali taj novi početak nikako da dođe. Neprestano se vrtimo ukrug, ali hajde da vidimo kako će biti ove godine. Najviše me brine razočaranje navijača. Oko reprezentacije vlada negativna atmosfera, igračima nije lako u takvim okolnostima.

Sa druge strane, o Grčkoj je govorio u znatno pozitivnijem tonu. Posebno je izdvojio način na koji je tamošnja reprezentacija pružila priliku mlađim fudbalerima, ali i kvalitet koji trenutno ima u napadu.

- Mogu da kažem samo lepe stvari. Postoji i razlog: Ivan je selektor, a tu je i njegov stručni štab. Grčka je uradila nešto što Srbija još nije: ukazala poverenje mladim igračima. Sada vidimo da Grčka ima ono što je Srbija imala pre mnogo godina. Drugim rečima, ima mnogo igrača koji redovno igraju u svojim klubovima. Nije sve samo do selektora, kada imate napadače takvih karakteristika, kao trener možete da se opredelite za drugačiju formaciju. Grčka je ranije stvarala dobre odbrambene igrače, sada, u reprezentaciji vidim izuzetne fudbalere. Povreda Konstantelijasa ogroman je gubitak i velika šteta.

Nekadašnji trener Crvene zvezde napravio je i poređenje sa Srbijom, podsećajući na period kada je mnogo više srpskih reprezentativaca igralo u najjačim evropskim ligama.

- Ranije je Srbija imala mnogo igrača u Italiji, Nemačkoj, najjačim ligama, Premijer ligi, pa i u Španiji. Sada je to retkost, imamo jedva dvojicu ili trojicu igrača u velikim evropskim klubovima.

Za kraj, Milojević se osvrnuo na Ivana Jovanovića, sa kojim je sarađivao tokom perioda u Iraklisu. Srpski trener imao je samo reči hvale za selektora Grčke.

- Videlo se i tada, Iva živi za fudbal 24 sata dnevno. Ozbiljan profesionalac, čovek kojeg svi poštuju i vole. Odlično komunicira sa svojim igračima, zna šta želi na terenu, trenutno je jedan od najboljih grčkih trenera. Nazovimo ga grčkim ili srpsko-grčkim trenerom, kako vam je draže - zaključio je Milojević.