MINISTAR GLAMOČIĆ: Savetodavci su ključna veza države i poljoprivrednika

MINISTAR poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu prof. dr Dragan Glamočić govorio je na sastanku sa predstavnicima poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi iz Srbije, o radu službi i dosadašnjoj saradnji sa Ministarstvom, o daljem jačanju sistema savetodavstva, kao i uvođenju novih i savremenih sistema u poljoprivredi.

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Glamočić je istakao da u Srbiji postoje 34 poljoprivredne savetodavne i stručne službe, sa oko 350 licenciranih savetodavaca, te naglasio da one predstavljaju jednu od najvažnijih veza između Ministarstva i poljoprivrednika.

- Bez poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi Ministarstvo ne bi moglo efikasno da funkcioniše na terenu. One su naša produžena ruka do poljoprivrednika. Savetodavci su svakodnevno na njivama, u voćnjacima i štalama, razgovaraju sa ljudima i prvi čuju njihove probleme. Kada je ta komunikacija brza i dobra u oba smera, i mi možemo brže da reagujemo, a poljoprivrednici brže dobijaju informacije i podršku koja im je potrebna - rekao je ministar.

On je naglasio da, bez obzira na različit način organizacije i nadležnosti u centralnoj Srbiji i Vojvodini, cilj mora da bude zajednički rad i jedinstven pristup poljoprivrednicima.

- Sava i Dunav nisu reke koje razdvajaju, već reke koje spajaju. Problemi poljoprivrednika su u velikoj meri isti i na severu i na jugu Srbije i zato moramo da radimo zajedno. Danas smo poseban akcenat stavili na dalje jačanje savetodavnih i stručnih službi i prepoznali potrebu za zapošljavanjem novih, mladih i stručnih ljudi. To je jedno od pitanja na kojem ćemo konkretno raditi u narednom periodu, jer želimo snažnije službe, još prisutnije na terenu i uz poljoprivrednike. Moramo da čuvamo naša gazdinstva i naša sela, jer bez jakih sela nema ni jake Srbije - poručio je Glamočić.

Na sastanku je naročito bilo reči o uspostavljanju LPIS sistema za identifikaciju zemljišnih parcela, kao jednog od važnih koraka u daljoj modernizaciji sistema poljoprivrede i procesu evropskih integracija. LPIS treba da omogući precizniju sliku o površinama koje se zaista obrađuju i stvori uslove za efikasniju i pravedniju raspodelu podsticaja. Kako je objasnio ministar Glamočić, on predstavlja i važan deo IACS sistema, koji će povezati postojeće evidencije i platforme u poljoprivredi.

Direktor poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica Stevan Savčić ukazao je na značaj finansijske podrške koju su službe prošle godine, zahvaljujući angažovanju ministra Glamočića, dobile od Ministarstva za poslove u okviru sistema eAgrar.

- Važno nam je što smo danas imali priliku da otvoreno razgovaramo i ukažemo na izazove sa kojima se susrećemo, jer se oni ne odnose samo na finansiranje. Jedno od važnih pitanja je kadrovsko jačanje službi i zapošljavanje novih, mladih ljudi, na čemu će se raditi u narednom periodu. Poljoprivrednici iz Sremske Mitrovice i Vojvodine pokazuju veliko interesovanje za nacionalne mere, ali i podsticaje kroz IPARD program, a naše službe su tu da im pomognu da iskoriste sve mogućnosti koje su im na raspolaganju. Situacija i rezultati proizvodnje razlikuju se od regiona do regiona i upravo zato je važno da imamo dobru komunikaciju sa Ministarstvom i da zajedno rešavamo konkretne probleme sa terena - naveo je Savčić.

Direktor poljoprivredne savetodavne i stručne službe Smederevo Goran Pavlović istakao je da stabilna podrška Ministarstva omogućava savetodavnim službama da budu maksimalno prisutne na terenu i da poljoprivrednicima pruže pravovremenu stručnu pomoć i podršku.

- Poljoprivrednici iz Podunavskog okruga su zainteresovani za sve mere podrške i koriste različite mogućnosti i usluge koje su im na raspolaganju, ali imaju i različite potrebe, a naš je zadatak da na te potrebe odgovorimo. Zato imamo savetodavce i kancelarije i u Smederevu, i u Smederevskoj Palanci, i u Velikoj Plani, kako bi stručna pomoć bila što bliža svakom poljoprivredniku iz ovog kraja. Naš tim čine stručnjaci različitih profila – od ekonomista i tehnologa do stručnjaka za mehanizaciju i seoski turizam, što je posebno važno za kraj koji ima veliki potencijal u vinogradarstvu i vinarstvu. Cilj nam je da proizvođač na jednom mestu dobije i stručni savet i pomoć u korišćenju eAgrara i drugih mera podrške - naglasio je Pavlović.

Ministar Glamočić je poručio da će Ministarstvo nastaviti da jača saradnju sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama širom Srbije, uz poseban fokus na njihov dalji razvoj i prilagođavanje novim zahtevima savremene poljoprivrede.

(Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)