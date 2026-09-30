OVAJ EVROPSKI GRAD TURISTI ČESTO SAMO PROĐU: Sada je dobio muzej sa delima Pikasa, Goje i Rubensa

SANTANDER možda nema turističku slavu Barselone, Madrida ili Sevilje, ali ovaj grad na severu Španije upravo je dobio još jedan ozbiljan razlog da se nađe na mapi evropskih putovanja. U samom srcu grada otvoren je novi umetnički centar Faro Santander, a posetioci na jednom mestu mogu da vide dela nekih od najvećih imena istorije umetnosti.

Nacho Cubero / Zuma Press / Profimedia

Novi centar otvorio je vrata za publiku 8. septembra, u istorijskoj zgradi na obali zaliva koja je nekada bila sedište Banco Santander.

Zgrada je dobila potpuno novu namenu, a iza arhitektonske transformacije stoji britanski arhitekta Dejvid Čiperfild, dobitnik Prickerove nagrade 2023. godine.

Umesto kancelarija, sada su ovde izložbene sale, prostor za umetnost i kulturu, auditorijum i krovna terasa sa pogledom na grad i more.

Pet vekova umetnosti na jednom mestu

Jedna od glavnih postavki nosi naziv „Remek dela iz kolekcije Banco Santander“.

Kolekcija je stvarana duže od 160 godina, a sada je jedan njen deo prvi put dobio stalno mesto u novom centru.

Posetioci mogu da prate gotovo pet vekova istorije umetnosti.

Među autorima čija se dela nalaze u kolekciji i aktuelnoj selekciji su Ticijan, El Greko, Velaskez, Goja, Pikaso, Miro, Rubens i brojni moderni i savremeni umetnici.

Jedno od upečatljivih dela na početku izložbe je Rubensov „Samson i lav“.

Tu je i portret Valentina Belvisa de Monkade i Pizara koji je naslikao Fransisko de Goja.

Ipak, ideja izložbe nije samo da se na jednom mestu okupe poznata imena.

Postavka je osmišljena kao putovanje kroz različite periode i načine na koje su umetnici tokom vekova prikazivali ljude, predmete, pejzaže i religiozne teme.

Tu su i Frida Kalo i Dijego Rivera

Otvaranje Faro Santander donelo je još jednu veliku izložbu.

„Moderni Meksiko u kolekciji Gelman Santander“ predstavlja neka od najpoznatijih imena meksičke umetnosti 20. veka.

Među njima su Frida Kalo, Dijego Rivera, Rufino Tamajo, Hose Klemente Orosko i David Alfaro Sikeiros.

Kolekcija Žaka i Nataše Gelman smatra se jednom od značajnih zbirki moderne meksičke umetnosti, a njen dolazak u Santander jedan je od glavnih događaja kojima je novi centar započeo rad.

Posebna izložba posvećena je i Leonori Karington, jednoj od najpoznatijih umetnica nadrealizma.

Njena priča ima neobičnu vezu upravo sa Santanderom, gde je tokom 1940. godine provela nekoliko meseci.

Od zatvorene banke do mesta otvorenog za sve

Zanimljiva je i sama transformacija zgrade.

Istorijski Edificio Pereda godinama je bio povezan sa bankom i nije predstavljao prostor u koji su turisti jednostavno mogli da uđu.

Danas je situacija potpuno drugačija.

Novi centar ima više od 10.000 kvadratnih metara korisnog prostora, od čega je oko 3.000 namenjeno izložbama.

Posetioci mogu da izađu i na krovnu terasu, gde su uređeni Jardines de Faro.

Odatle se pruža pogled na Santander i njegov zaliv.

I to je možda najbolji primer onoga što grad pokušava da postigne.

Nekadašnji zatvoreni poslovni prostor postao je mesto u koje se dolazi zbog umetnosti, arhitekture, pogleda i druženja.

Prvih deset dana ulaz je besplatan

Za turiste koji se upravo sada nalaze na severu Španije postoji i dobra vest.

Povodom otvaranja, ulaz u Faro Santander besplatan je od 8. do 17. septembra.

Centar tokom tih dana radi od 10 do 19 časova.

Iako se ulaz ne plaća, potrebno je rezervisati termin.

Od 18. septembra redovna cena ulaznice biće 14 evra, dok će snižena koštati sedam evra.

Posetioci mlađi od 18 godina imaju besplatan ulaz.

Grad u kojem muzej možete da spojite sa plažom

Upravo tu Santander postaje posebno zanimljiv za turiste.

Ovo nije grad u koji se dolazi samo zbog muzeja.

Nalazi se na obali Kantabrijskog mora i poznat je po dugim gradskim plažama, zalivu i šetalištima.

Jedan od najpoznatijih delova grada je El Sardinero, sa širokim peščanim plažama i prepoznatljivim starim hotelima.

Tu je i poluostrvo Magdalena, jedno od omiljenih mesta za šetnju i pogled na more.

Zbog toga se jedan dan u Santanderu može potpuno neobično organizovati.

Ujutru Goja, Rubens i Frida Kalo.

Posle podne plaža.

A predveče šetnja uz Atlantik.

Santander pokušava da postane nova kulturna destinacija

Faro Santander nije jedini veliki kulturni projekat u gradu.

Nedaleko se već nalazi Centro Botín, prepoznatljiv savremeni umetnički centar na samoj obali.

U narednom periodu očekuju se i drugi muzejski projekti, zbog čega se sve više govori o kulturnoj transformaciji grada.

Britanski Guardian je ovih dana upravo Santander uvrstio među evropske gradove pogodne za putnike koji žele kulturu i dobre muzeje, ali bez gužvi karakterističnih za najpoznatije evropske destinacije.

I tu možda leži njegova najveća prednost.

Santander ne pokušava da bude nova Barselona.

Ima more, plaže, arhitekturu i sve više vrhunske umetnosti.

A od ovog septembra ima i mesto na kojem se u istom danu mogu videti dela koja potpisuju Goja, Rubens, Pikaso, Frida Kalo i Dijego Rivera.

Za grad koji mnogi turisti do sada nisu ni stavljali na svoju listu, to je prilično dobar razlog da se plan putovanja promeni.

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