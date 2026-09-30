GRAD KOJI JE BIO JEDAN OD NAJBOGATIJIH U EVROPI: Danas turisti prolaze kroz kapiju staru vekovima, a gužve gotovo da ne postoje

LIBEK nema slavu Berlina, Minhena ili Hamburga, ali je nekada bio jedan od najvažnijih i najmoćnijih trgovačkih gradova severne Evrope. Danas njegov stari grad izgleda kao da je ostao zarobljen između srednjeg veka i sadašnjosti. Crvena cigla, visoki crkveni tornjevi, uski prolazi, skrivena dvorišta i čuvena gradska kapija čine ga jednim od onih mesta koja mnogi turisti otkriju tek kada požele da pobegnu od najpoznatijih evropskih gradova.

Marc John / imago stock&people / Profimedia

Na severu Nemačke, nedaleko od Baltičkog mora, nalazi se grad koji je vekovima imao ogroman uticaj na trgovinu čitavog regiona.

Libek je osnovan u 12. veku, a od 13. do 16. veka bio je jedan od glavnih gradova Hanze, moćnog saveza trgovačkih gradova koji je kontrolisao veliki deo trgovine na Baltičkom i Severnom moru.

Unesko ga opisuje kao nekadašnju prestonicu i „kraljicu Hanze“.

U vreme najvećeg procvata kroz grad su prolazili trgovci, brodovi i roba iz različitih delova Evrope.

Danas kroz iste ulice prolaze turisti.

Samo ih je daleko manje nego u Berlinu, Amsterdamu ili Pragu.

Kapija koja je postala simbol grada

Prvi prizor koji se najčešće vezuje za Libek je Holštajn kapija.

Dva masivna tornja od tamne crvene cigle stoje na ulazu u istorijski centar i izgledaju kao scenografija za film o srednjem veku.

Kasnogotička građevina predstavlja jedan od preostalih delova nekadašnjeg sistema gradskih utvrđenja i danas je najprepoznatljiviji simbol Libeka.

Iza nje počinje potpuno drugačiji grad.

Umesto širokih modernih bulevara pojavljuju se uske ulice, stare trgovačke kuće, crkve i fasade sa visokim stepenastim zabatima.

Upravo je arhitektura jedan od glavnih razloga zbog kojih je stari grad Libeka 1987. godine upisan na Uneskovu listu svetske baštine.

Stari grad nalazi se na ostrvu

Još jedna neobičnost Libeka primeti se kada se pogleda karta.

Istorijsko jezgro praktično leži na ostrvu okruženom vodom.

Reka Trave i njeni kanali obuhvataju stari grad, pa se Libek može istraživati i sa vode.

Ali najlepši način da se upozna je peške.

Turistička organizacija grada navodi da se u starom jezgru i danas može otkriti oko 90 vijugavih prolaza i istorijskih dvorišta.

Neka od njih toliko su uska da se sa glavne ulice gotovo i ne primećuju.

Kada se prođe kroz mali prolaz između kuća, iza njega se otvaraju dvorišta sa malenim kućama, baštama i cvećem.

U prošlosti su se u ovakvim prostorima nalazile radionice i skromni domovi stanovnika koji su živeli iza velikih kuća bogatih trgovaca.

Grad čije bogatstvo još može da se pročita na fasadama

Srednjovekovni Libek nije bio bogat zahvaljujući dvorcima i kraljevima.

Njegovo bogatstvo stvarali su trgovci.

Unesko navodi da je od 1230. do 1535. godine Libek bio jedan od glavnih gradova Hanze, saveza koji je imao ogroman uticaj na trgovinu Baltičkog i Severnog mora.

So, riba, tkanine i druga roba prolazili su kroz grad, a bogatstvo trgovaca ostavilo je trag u arhitekturi.

Na jednoj strani starog grada nalazile su se velike trgovačke kuće i domovi imućnih porodica, dok su zanatlije i manje radionice bili smešteni u drugim delovima grada.

Ta struktura i danas može da se prepozna tokom šetnje.

Sedam tornjeva iznad krovova

Siluetom Libeka dominiraju crkveni tornjevi.

Istorijski centar poznat je po sedam visokih tornjeva koji se uzdižu iznad krovova starog grada.

Posebno mesto zauzima crkva Svete Marije, jedan od najvažnijih primera severnonemačke gotike u cigli.

Grad je teško stradao tokom Drugog svetskog rata.

Prema podacima Uneska, gotovo petina istorijskog jezgra bila je uništena, uključujući neke od najpoznatijih crkava i delova starog grada.

Ipak, najvažniji spomenici su obnovljeni, dok je osnovna srednjovekovna struktura grada ostala prepoznatljiva.

Zbog toga današnja šetnja Libekom nije prolaz kroz turističku rekonstrukciju srednjeg veka.

To je grad koji je nastavio da živi unutar sopstvenog istorijskog jezgra.

Ovde se dolazi i zbog marcipana

Libek ima još jedan simbol koji nema nikakve veze sa trgovačkim brodovima i gradskim zidinama.

Marcipan.

Slatkiš od badema i šećera toliko je povezan sa gradom da je „Lübecker Marzipan“ postao jedan od njegovih gastronomskih zaštitnih znakova.

U centru se nalaze prodavnice i poslastičarnice u kojima se marcipan prodaje u gotovo svim oblicima, od klasičnih pločica do malih figura i složenih poslastica.

Zbog toga je pauza uz kafu i marcipan za mnoge posetioce gotovo obavezan deo obilaska grada.

Od Hamburga se stiže za manje od sat vremena

Jedna od najvećih prednosti Libeka je njegov položaj.

Hamburg je udaljen manje od sat vremena vožnje vozom.

Prema aktuelnom redu vožnje Deutsche Bahn, direktni regionalni vozovi između Hamburga i Libeka putuju oko 43 do 46 minuta.

To znači da turisti koji borave u Hamburgu mogu veoma lako da organizuju jednodnevni izlet.

Ipak, Libek zaslužuje i više vremena.

Kada dnevni posetioci odu, stari grad postaje još mirniji, a osvetljene fasade i tornjevi potpuno menjaju atmosferu.

A more je udaljeno samo dvadesetak kilometara

Ko želi da spoji gradski odmor i Baltičko more, može da nastavi do Travemindea.

Ovo primorsko mesto pripada Libeku i nalazi se na ušću reke Trave u Baltičko more.

Tako jedno putovanje može da obuhvati srednjovekovni stari grad, arhitekturu i šetnju pored mora.

Upravo ta kombinacija čini Libek zanimljivim i van letnje sezone.

Jesen mu posebno pristaje.

Crvena cigla, voda, stare ulice i prohladni sever Nemačke stvaraju potpuno drugačiju atmosferu od klasičnih mediteranskih putovanja.

Grad koji ne mora da se bori za pažnju

Libek verovatno nikada neće imati broj turista kakav imaju Pariz, Rim ili Amsterdam.

I možda je upravo u tome njegova prednost.

Ovde se još može zastati ispred stare kuće bez neprekidne kolone turista.

Proći kroz srednjovekovni prolaz bez čekanja.

Sesti pored reke i posmatrati tornjeve starog grada.

Pre nekoliko vekova Libek je bio mesto kroz koje je prolazila trgovina severne Evrope.

Danas je mnogo tiši.

A onima koji traže evropski grad koji još nije postao žrtva sopstvene popularnosti, upravo to može da bude najveća atrakcija.

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