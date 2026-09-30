OVAJ PUT PRELAZI PREKO KARPATA NA VIŠE OD 2.000 METARA: Otvoren je samo deo godine, a prizori izgledaju nestvarno

TRANSFAGARAŠAN se na mapi Rumunije vodi kao put DN7C, ali pogled na njegove serpentine dovoljan je da bude jasno zašto je postao turistička atrakcija. Put se penje visoko u Karpate, prolazi pored vodopada i planinskog jezera, nestaje u tunelu ispod planine, a zatim se u desetinama krivina spušta ka Transilvaniji. Ipak, postoji jedan problem. Najspektakularniji deo rute nije moguće voziti tokom cele godine.

Nir Alon / Alamy / Profimedia

Postoje putevi čija je jedina svrha da vas odvedu od jednog mesta do drugog.

A postoje i oni zbog kojih se kreće na putovanje.

Transfagarašan pripada drugoj grupi.

Preseca planine Fagaraš, najviši deo Južnih Karpata, i povezuje istorijske oblasti Vlaške i Transilvanije.

Kada se pogleda odozgo, asfalt deluje kao dugačka traka koja je bačena preko planine.

Put se penje na više od 2.000 metara

Najviši deo rute nalazi se u blizini jezera Balea, na visini većoj od 2.000 metara.

Do njega se stiže kroz niz oštrih krivina koje su postale najpoznatiji prizor Transfagarašana.

Upravo tu se nalazi i najduži drumski tunel u Rumuniji, tunel Balea, dug skoro 900 metara.

On prolazi ispod glavnog planinskog grebena i povezuje severnu i južnu stranu Karpata.

Izlazak iz tunela donosi potpuno drugačiji pogled.

Ispred putnika pojavljuju se planinski vrhovi i ledničko jezero Balea.

Jezero na više od 2.000 metara

Balea je jedna od glavnih stanica na ovoj ruti.

Ledničko jezero nalazi se na oko 2.034 metra nadmorske visine, okruženo visokim planinskim vrhovima.

Leti je prostor oko jezera pun planinara, turista i vozača koji prave pauzu pre nastavka puta.

Odavde polaze i planinarske staze ka višim delovima planine Fagaraš.

Ali isti pejzaž zimi izgleda potpuno drugačije.

Sneg može da bude toliko dubok da drum postaje neprohodan.

I upravo zbog toga Transfagarašan ima neobičnu turističku sezonu.

Zimi se put zatvara

Najviši deo Transfagarašana ne može bezbedno da se koristi tokom čitave godine.

Zbog snega, leda, magle i opasnosti od lavina, deonica preko visokog planinskog prevoja zatvara se tokom hladnijih meseci.

Datumi otvaranja i zatvaranja nisu potpuno isti svake godine.

Zavise od vremenskih uslova i stanja na putu.

Zato se turistima savetuje da pre polaska obavezno provere aktuelne informacije rumunske putne službe.

Čak i tokom leta vreme na visini većoj od 2.000 metara može naglo da se promeni.

Sunce u dolini ne znači da će na vrhu biti isto.

Napravljen je iz vojnih razloga

Iza spektakularnih fotografija krije se prilično neobična istorija.

Put je izgrađen početkom sedamdesetih godina prošlog veka, za vreme režima Nikolaja Čaušeskua.

Nakon sovjetske invazije na Čehoslovačku 1968. godine, rumunsko rukovodstvo strahovalo je da bi se sličan scenario mogao dogoditi i u Rumuniji.

Zato je bilo potrebno stvoriti stratešku drumsku vezu preko Karpata koja bi omogućila brže kretanje vojske.

Gradnja u surovim planinskim uslovima bila je izuzetno zahtevna.

Danas je vojna svrha puta za većinu posetilaca gotovo zaboravljena.

Ostala je ruta koja privlači vozače iz čitave Evrope.

Na jednoj strani brana, na drugoj Transilvanija

Transfagarašan nije zanimljiv samo na najvišem delu.

Na južnoj strani prolazi pored velikog jezera Vidraru i istoimene brane.

Brana Vidraru podignuta je na reci Arđeš i okružena je gustim šumama i planinama.

Kada se nastavi ka severu, pejzaž se postepeno menja.

Posle visokih Karpata put se spušta prema Transilvaniji.

Tako tokom jednog dana vozač prolazi kroz šume, pored jezera, preko visokog planinskog prevoja i kroz dugačke serpentine.

Ovde se ne dolazi da bi se brzo stiglo

Iako je Transfagarašan asfaltiran put, nije ruta za žurbu.

Krivine su brojne, usponi veliki, a tokom turističke sezone na najpopularnijim mestima može da bude dosta vozila.

Tu su i biciklisti, motociklisti i pešaci.

Zbog toga putovanje treba planirati kao izlet, a ne kao najbržu vezu između dve tačke.

I još nešto može da uspori saobraćaj.

Medvedi.

Medved pored puta nije retkost

Smeđi medvedi žive u Karpatima, a poslednjih godina sve češće se pojavljuju pored Transfagarašana.

Pojedini su se navikli na prisustvo ljudi i automobila jer im turisti ostavljaju hranu.

Rumunske vlasti zbog toga neprestano upozoravaju posetioce da ne prilaze životinjama, ne izlaze iz vozila radi fotografisanja i nikada ih ne hrane.

Prizor medveda na nekoliko metara od automobila može da deluje kao neverovatna prilika za fotografiju.

U stvarnosti je reč o divljoj životinji koja može biti izuzetno opasna.

Septembar može da bude idealan, ali uz proveru vremena

Za turiste koji žele da izbegnu najveće letnje gužve, septembar može biti odličan period za ovu rutu.

Dani su još dovoljno dugi za obilazak, a planine počinju da dobijaju jesenje boje.

Ipak, kako se približava kraj sezone, vremenski uslovi postaju sve važniji.

Na visokom delu Karpata sneg može da stigne mnogo ranije nego u gradovima.

Zato odluku o putovanju ne treba donositi samo na osnovu kalendara.

Stanje puta treba proveriti neposredno pre polaska.

Put koji je postao destinacija

Transfagarašan je prvobitno napravljen da bi ljudi i vojna tehnika mogli da pređu preko planine.

Danas se dešava suprotno.

Ljudi prelaze stotine i hiljade kilometara samo da bi došli do njega.

Ne zbog grada na kraju puta.

Ne zbog hotela.

Već zbog samog asfalta koji se u desetinama krivina penje kroz Karpate.

Na većini putovanja najlepši deo počinje kada stignete na odredište.

Na Transfagarašanu odredište je sam put.

Zabranjeno je preuzimanje, prenošenje, kopiranje i objavljivanje ovog teksta, u celosti ili delimično, uključujući prilagođene prevode i prerade, bez jasnog navođenja izvora uz aktivan link ka sajtu www.novosti.rs