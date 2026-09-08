MESTO IZGLEDA KAO DA LEBDI IZNAD MORA: Bele kuće stoje na litici, a ispod njih je samo plavetnilo

NA samom jugu Korzike postoji grad koji iz daljine izgleda kao da prkosi zakonima gravitacije.

Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP / Profimedia

Bele i kamene kuće Bonifača stoje na samom rubu visokih krečnjačkih litica, dok se desetinama metara ispod njih pruža plavo Sredozemno more.

Kada se grad posmatra sa vode, pojedine kuće izgledaju kao da su postavljene direktno na ivicu stene i da ispod njih nema ničega.

Upravo taj prizor učinio je Bonifačo jednim od najupečatljivijih mesta na Korzici.

Grad 70 metara iznad mora

Stari deo Bonifača smešten je na krečnjačkom platou koji se uzdiže oko 70 metara iznad mora.

Ispod njega more je tokom vekova oblikovalo bele stene, pećine i neobične useke.

Iznad litica nalazi se potpuno drugačiji svet.

Uske srednjovekovne ulice, stare kuće, male crkve, kamene stepenice i tvrđava stvaraju utisak grada koji se gotovo nije menjao vekovima.

Do mora vodi 187 stepenika

Jedna od najpoznatijih znamenitosti Bonifača uklesana je direktno u liticu.

To su Stepenice kralja Aragona, poznate kao Escalier du Roy d'Aragon.

Prema legendi, stepenice su vojnici kralja Aragona isklesali tokom samo jedne noći prilikom opsade grada 1420. godine.

Istorijsko objašnjenje je, međutim, drugačije. Smatra se da su stepenice postojale i ranije i da su omogućavale pristup izvoru pitke vode.

Danas posetioci mogu da se spuste niz 187 stepenika uklesanih u stenu i prošetaju stazom neposredno iznad mora.

Na vedar dan vidi se Sardinija

Bonifačo se nalazi na krajnjem jugu Korzike, na mestu gde je francusko ostrvo od italijanske Sardinije razdvojeno moreuzom širokim svega nekoliko kilometara.

Kada je vreme vedro, sa vidikovaca oko grada može se videti obala Sardinije.

Ispod starog grada nalazi se i prirodna luka, dobro zaštićena dubokim zalivom, u kojoj su danas usidrene jedrilice i jahte.

Zbog toga Bonifačo iz jednog ugla izgleda kao stari srednjovekovni grad, a iz drugog kao mediteransko letovalište.

Najlepši pogled nije iz samog grada

Iako su ulice starog Bonifača same po sebi vredne posete, njegov najpoznatiji prizor zapravo se najbolje vidi sa strane.

Sa staza koje vode duž litica ili tokom vožnje brodom postaje jasno koliko je neobična pozicija grada.

Bele stene vertikalno se spuštaju u more, a na njihovoj samoj ivici nižu se kuće.

Na pojedinim mestima erozija je toliko oblikovala stenu ispod grada da se iz određenog ugla čini kao da su kuće ostale bez oslonca.

I upravo zbog toga Bonifačo ne treba mnogo ukrašavati opisima.

Dovoljno je pogledati grad sa mora.

Tada zaista deluje kao da lebdi iznad plavetnila.

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