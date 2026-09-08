NOVI TREND MEĐU MLADIMA MENJA NAČIN PUTOVANJA: Više ne traže samo lepa mesta, već priče i legende

ZABORAVITE listu najpoznatijih znamenitosti, savršen vidikovac za Instagram i restoran koji svi preporučuju.

Beneath The South / Alamy / Profimedia

Nova generacija putnika počinje da traži nešto sasvim drugo.

Mala mesta sa neobičnom prošlošću, lokalne legende, misteriozne priče, stare motele, čudne spomenike i gradove za koje većina turista nikada nije čula.

Novi trend dobio je i ime: „lore tripping“.

Airbnb ga izdvaja kao jedan od trendova putovanja za jesen 2026. godine, posebno među pripadnicima generacije Z u Sjedinjenim Američkim Državama.

A ideja je jednostavna.

Ne putujete negde samo zato što je mesto lepo.

Putujete zato što iza njega stoji dobra priča.

Čak 90 odsto mladih privlače manje poznata mesta

Prema istraživanju koje je za Airbnb sprovela kompanija Focaldata, čak 90 odsto ispitanih pripadnika generacije Z reklo je da su im mala mesta i destinacije van glavnih turističkih ruta privlačne za jesenja putovanja.

Među glavnim razlozima su pristupačnije cene, autentična lokalna kultura i atrakcije koje ne mogu da vide bilo gde.

I podaci o pretragama pokazuju sličan trend.

Skoro polovinu destinacija koje su ove jeseni u trendu među mladim putnicima čine mala mesta.

Neka od njih beleže dvocifren rast interesovanja.

Ali najzanimljivije je zašto mladi žele da odu baš tamo.

Jedan grad živi od legende o misterioznom stvorenju

Point Pleasant u Zapadnoj Virdžiniji verovatno je savršen primer „lore tripping“ putovanja.

Grad je povezan sa legendom o Mothmanu, misterioznom krilatom stvorenju sa crvenim očima koje su stanovnici navodno počeli da viđaju 1966. godine.

Priče su se proširile, legenda je preživela decenije, a Mothman je vremenom postao deo identiteta grada.

Danas ovde postoje muzej posvećen legendi, neobična statua, pa čak i godišnji festival.

Turisti ne dolaze zato što očekuju da će zaista sresti misteriozno stvorenje.

Dolaze zbog priče.

A jedno mesto bilo je dom cirkuskih izvođača

Još neobičniju prošlost ima Gibsonton na Floridi, lokalno poznat kao „Gibtown“.

Tokom 20. veka ovo mesto bilo je zimska baza brojnim putujućim cirkuskim i karnevalskim izvođačima.

Kada bi se sezona završila, ljudi koji su ostatak godine nastupali širom Amerike vraćali su se ovde.

Zbog toga je grad vremenom razvio neobičnu lokalnu kulturu povezanu sa svetom cirkusa i zabave.

Upravo ta prošlost danas postaje turistička atrakcija.

Ne veliki hotel.

Ne poznata plaža.

Priča o ljudima koji su nekada tu živeli.

Grad sa ogromnim drvosečom i plavim volom

U Minesoti se nalazi Bemidji, mesto povezano sa jednom od najpoznatijih ličnosti američkog folklora.

Paul Bunyan je legendarni džinovski drvoseča iz priča koje su se generacijama prenosile širom Severne Amerike.

Uz njega je uvek i Babe, ogromni plavi vo.

Na obali jezera Bemidji danas stoje njihove velike statue, koje su postale simbol grada.

I upravo ovakve pomalo čudne, lokalne znamenitosti sve više privlače putnike koji žele nešto drugačije od klasičnog turističkog programa.

Mesto koje izgleda kao Bavarska, ali je u Americi

Među destinacijama koje beleže rast pretraga nalazi se i Helen u američkoj saveznoj državi Džordžiji.

Ovo nekadašnje mesto povezano sa drvnom industrijom svojevremeno je potpuno promenilo izgled.

Centar je preuređen u stilu alpskog sela.

Danas ovde postoje fasade inspirisane Bavarskom, pivnice, tradicionalna muzika i jesenje manifestacije koje posetiocima stvaraju utisak da su negde u Alpima.

Pretrage Helena među mladim putnicima porasle su oko 15 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Hot Springs u Arkanzasu beleži rast od oko 30 odsto, dok je interesovanje za Twentynine Palms u Kaliforniji poraslo više od 50 odsto.

Nije više najvažnije biti tamo gde su svi

Iza ovog trenda krije se još jedna zanimljiva promena.

U drugom Airbnb istraživanju čak 63 odsto mladih putnika reklo je da im osećaj da su među prvim ljudima koje poznaju koji su posetili neko mesto predstavlja svojevrstan statusni simbol.

Više od polovine izbegava pojedine poznate turističke destinacije zato što su previše prepune.

Drugim rečima, nekadašnje pravilo bilo je:

„Moram da odem tamo jer su svi već bili.“

Novo pravilo sve više glasi:

„Želim da odem tamo pre nego što svi ostali otkriju to mesto.“

Jesen postaje sezona kratkih putovanja

„Lore tripping“ nije jedina promena.

Prema Airbnb istraživanju, 60 odsto ispitanih putnika planira kratak jesenji beg tokom vikenda.

Umesto jednog velikog putovanja, sve je popularnije spakovati stvari na dva ili tri dana i otići na mesto koje ima jednu konkretnu priču, događaj ili neobičnu atrakciju.

To može biti grad poznat po legendi.

Mesto sa neobičnom istorijom.

Selo sa lokalnim festivalom.

Ili čak kafana u kojoj se već sto godina prepričava ista priča.

Možda smo se umorili od istih fotografija

Godinama su društvene mreže usmeravale turiste ka istim mestima.

Isti zalazak sunca.

Ista plaža.

Isti vidikovac.

Ista fotografija ispred iste znamenitosti.

Sada se pojavljuje suprotan impuls.

Putnici žele nešto što ne izgleda kao putovanje svih ostalih.

I možda zato budućnost turizma neće pripadati samo mestima sa najlepšim plažama i najpoznatijim spomenicima.

Ponekad je dovoljna stara legenda, neobična prošlost ili priča koju meštani prepričavaju generacijama.

Jer novoj generaciji putnika sve je važnije da se sa putovanja ne vrati samo sa dobrom fotografijom.

Već i sa pričom koju vredi ispričati.

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