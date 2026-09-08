ČAMCI KAO DA SU IZ CRTANOG FILMA: Nekada su prevozili morske alge, a danas su simbol celog grada

ŠARENI su, dugački i ukrašeni neobičnim crtežima, a kada zaplove kanalima portugalskog grada Aveira, lako je pomisliti da su napravljeni samo zbog turista.

Aveiro moliceiro boats

Ipak, čuveni čamci moliceiros imaju mnogo dužu i zanimljiviju istoriju.

Danas su jedan od najprepoznatljivijih simbola Aveira, ali nekada su bili važan deo svakodnevnog života lokalnog stanovništva.

Nisu napravljeni za turiste

Moliseirosi su tradicionalni čamci karakteristični za lagunu Ria de Aveiro.

Ime su dobili po reči „moliço“, kojom se označava vodena vegetacija koja se nekada sakupljala u laguni.

Ona se prevozila ovim uskim čamcima, a zatim koristila za đubrenje poljoprivrednog zemljišta.

Kako je takav način rada vremenom izgubio ekonomski značaj, čamci nisu nestali.

Dobili su potpuno novu ulogu.

Danas prevoze turiste

Umesto vodene vegetacije, moliseirosi danas kanalima Aveira prevoze posetioce.

Njihov oblik je posebno upečatljiv. Imaju visoko podignut pramac i krmu, a svaki čamac ukrašen je ručno oslikanim scenama.

Upravo ti crteži predstavljaju možda i najzanimljiviji detalj.

Pogledajte pažljivo šta je naslikano

Na prvi pogled dekoracija deluje samo veselo i šareno.

Ali motivi na čamcima mogu da prikazuju lokalnu istoriju, verske scene i tradicionalni život, dok su neki crteži šaljivi, satirični, pa čak i prilično nestašni.

Zbog toga praktično ne postoje dva potpuno ista moliseirosa.

Svaki ima svoje ime i oslikane panele koji mu daju poseban karakter.

Zašto Aveiro zovu „portugalskom Venecijom“?

Aveiro se nalazi na zapadu Portugala, nedaleko od obale Atlantskog okeana, a kroz grad prolazi mreža kanala povezanih sa lagunom.

Upravo zbog kanala i šarenih čamaca često ga nazivaju „portugalskom Venecijom“.

Ipak, grad ima sopstveni identitet.

Pored moliseirosa, poznat je po zgradama u stilu secesije, tradicionalnim fasadama prekrivenim portugalskim pločicama i lokalnom specijalitetu „ovos moles“, slatkišu od žumanaca i šećera.

A u blizini se nalazi i Kosta Nova, mesto poznato po kućama sa fasadama u šarenim prugama.

Ipak, ako postoji jedan prizor koji turisti ponesu sa sobom iz Aveira, to su upravo moliseirosi.

Čamci koji su nekada služili za težak svakodnevni rad danas su postali najšareniji simbol grada.

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