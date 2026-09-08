JAPAN UVODI HITNU POMOĆ ZA HUMANOIDNE ROBOTE: Evo kako će izgledati
KOMPANIJA "GMO AI & Robotiks Korporejšn" (GMO AI & Robotics Corporation) saopštila je danas da će na ulicama Tokija uskoro biti specijalno opremljeno vozilo namenjeno za potrebe održavanja humanoidnih robota u slučaju kvara ili nepravilnosti u radu.
Vozilo koje je kompanija nazvala "GMO humanoidna ambulanta" opremljeno je ključnim delovima za popravku i alatom, a u njemu će biti i jedan inženjer koji će otklanjati kvarove, saopštila je agencija KJO.
Japan je u maju otpočeo eksperimentalni projekat u okviru kog se roboti koriste za prevoz prtljaga putnika na tokijskom aerodromu Haneda, a od prošlog meseca pružaju usluge klijentima na železničkim stanicama.
Japanska vlada aktivno promoviše razvoj domaće veštačke inteligencije u okviru svojih nastojanja da osigura nacionalnu bezbednost i zaštitu podataka.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
HOKAIDO POD NAJEZDOM BUBAŠVABA: Stručnjaci otkrili šta je zapravo razlog
06. 09. 2026. u 14:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.
08. 09. 2026. u 22:17
Komentari (0)