Svet

JAPAN UVODI HITNU POMOĆ ZA HUMANOIDNE ROBOTE: Evo kako će izgledati

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 09. 2026. u 21:11

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KOMPANIJA "GMO AI & Robotiks Korporejšn" (GMO AI & Robotics Corporation) saopštila je danas da će na ulicama Tokija uskoro biti specijalno opremljeno vozilo namenjeno za potrebe održavanja humanoidnih robota u slučaju kvara ili nepravilnosti u radu.

ЈАПАН УВОДИ ХИТНУ ПОМОЋ ЗА ХУМАНОИДНЕ РОБОТЕ: Ево како ће изгледати

Foto: Photo by Lukas on Unsplash

Vozilo koje je kompanija nazvala "GMO humanoidna ambulanta" opremljeno je ključnim delovima za popravku i alatom, a u njemu će biti i jedan inženjer koji će otklanjati kvarove, saopštila je agencija KJO.

Japan je u maju otpočeo eksperimentalni projekat u okviru kog se roboti koriste za prevoz prtljaga putnika na tokijskom aerodromu Haneda, a od prošlog meseca pružaju usluge klijentima na železničkim stanicama.

Japanska vlada aktivno promoviše razvoj domaće veštačke inteligencije u okviru svojih nastojanja da osigura nacionalnu bezbednost i zaštitu podataka.

sputnikportal.rs

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