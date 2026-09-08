Spektakl na početku Lige šampiona! Viđeno pet golova, Vila odnela tri boda iz Briža (VIDEO)

SJAJAN početak Lige šampiona, velika goleada i drama na "Jan Brejdelu", na kraju Aston vila bolja od Briža rezultatom 3:2.

Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Gledali smo veoma zanimljivo prvo poluvreme tokom kojeg su viđena četiri pogotka, tri u režiji Vile koja je na pauzu otišla sa velikom prednošću (3:1).

U prednost ju je doveo Megin već u 11. minutu, lepo plasiravši loptu u nebranjeni deo mreže Zomera, usput postigavši prvi pogodak u novom izdanju LŠ.

Da ćemo gledati zanimljivu utakmicu videlo se samo osam minuta kasnije, jer je malo trebalo napadački nastojenom Brižu da poravna rezultat preko radilice Uga Fetlesena.

Belgijski šampion je preuzeo inicijativu u tom trenutku, ali to je iskoristila Vila koja je dobro stajala na terenu i na iskustvo postigla dva gola do poluvremena.

Prvo je mrežu zatresao Buendija, a zatim i Džekson koji je iskoristio ogromnu grešku odbrane, a zatim i golmana Zomera koji je katastrofalno istrčao na loptu van kaznenog prostora.

U drugom delu igre nije bilo toliko dešavanja, a jedini pogodak postignut je sa bele tačke u 61. minutu kada je sa penala precizan bio Trezoldi.

Nakon toga Briž jeste nastavio da napada, imao je i stativu preko strelca Trezoldija samo par minuta kasnije, ali do izjednačenja nije mogao.

Birmingemski tim je primirio utakmicu, onako kako Emeri voli i osvojio vredna tri boda koja su mu preko potrebna za samopouzdanje nakon katastrofalnog starta u Premijer ligi.