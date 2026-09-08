RUPA BEZ DNA! Američki F-35 postaje NEDOSTIŽAN — Cifra od 536 milijardi DOLARA šokirala svet! (VIDEO)
CENA lovca pete generacije F-35 nastavlja da raste, jer avion ulazi u novu fazu usmerenu na naprednu modernizaciju, pri čemu inflacija, novi zahtevi za nadogradnju i prošireni troškovi proizvodnje doprinose povećanju procenjene cene nabavke za više od 50 milijardi dolara.
Novoobjavljeni izveštaj Pentagona o nabavci procenjuje ukupne projektovane troškove programa na 536,2 milijarde dolara, u odnosu na 485,2 milijarde dolara u prethodnoj proceni iz 2023. godine. Povećanje predstavlja rast od približno 51 milijarde dolara, ili više od 10 procenata, u planiranoj nabavci aviona u okviru programa.
F-35 je jedini lovac pete generacije koji se proizvodi u zapadnom svetu i dokazao se sposobnim da konstantno pobeđuje na svim tenderima protiv drugih zapadnih tipova lovaca, osiguravajući veoma veliku bazu klijenata. Iako se pokazao mnogo sposobnijim od drugih zapadnih tipova lovaca, sa izuzetkom F-15EX koji je u mnogim aspektima ravnopravni rival, troškovi njegove nabavke i održavanja su znatno veći nego što je program planirao, što ograničava njegovu pristupačnost. Ovo je primoralo Oružane snage SAD da značajno smanje planove nabavke i primoralo službe širom sveta da smanje planirana ulaganja u obuku.
Cena F-35A sada iznosi 78 miliona dolara u 2012. godini, u poređenju sa 72,7 miliona dolara u prethodnom izveštaju, što predstavlja povećanje od 7,3 procenta. Složenija varijanta F-35C, koja se nalazi na nosaču aviona, koju koriste američka mornarica i marinski korpus, porasla je na 93,4 miliona dolara u 2012. godini, u odnosu na 87,65 miliona dolara. F-35B sa kratkim poletanjem i vertikalnim sletanjem, tehnički najzahtevnija varijanta, porasla je na 110,3 miliona dolara u 2012. godini, u poređenju sa 99,78 miliona dolara pre toga, što predstavlja povećanje od 10,5 procenata.
Očekuje se da će se troškovi F-35 značajno povećati u 2030-im, jer je Kina skoro deceniju ispred SAD u razvoju lovaca šeste generacije, a Ministarstvo odbrane je vodilo „veoma aktivne“ razgovore sa proizvođačem F-35, kompanijom Lokid Martin, u vezi sa mogućnošću unapređenja lovca na standard „5+ generacije“. Tejkle je ranije izjavio da bi takve nadogradnje obezbedile F-35 „80 procenata kapaciteta šeste generacije po polovini cene“, što bi moglo da poveća troškove F-35A na oko 200 miliona dolara. Iako se ne očekuje da će ovo biti dovoljno da se premosti jaz sa novim kineskim lovcima, sve se više smatra najboljom opcijom zapadnog sveta da zadrži izvesnu konkurentnost u eri šeste generacije.
Zajednička programska kancelarija pripisala je veliki deo povećanja troškovima budućih programa modernizacije, posebno opsežnom paketu nadogradnje Blok 4 aviona i povezanim poboljšanjima njegovog sistema za upravljanje toplotom i napajanje. Blok 4 je namenjen značajnom proširenju integracije oružja F-35, senzorskih mogućnosti, funkcija elektronskog ratovanja i sposobnosti sprovođenja složenih misija vazdušne nadmoći i suzbijanja neprijateljske protivvazdušne odbrane. Troškovi istraživanja, razvoja, testiranja i evaluacije povećali su se za približno 19 milijardi dolara, dostigavši 106,6 milijardi dolara. Zajednička programska kancelarija je izjavila da ovo odražava ažurirane procene za nadogradnju sistema za upravljanje toplotom, revidirane zahteve i precizirane pretpostavke u vezi sa budućim razvojem kapaciteta.
militarywatchmagazine.com
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