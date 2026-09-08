RUPA BEZ DNA! Američki F-35 postaje NEDOSTIŽAN — Cifra od 536 milijardi DOLARA šokirala svet! (VIDEO)

CENA lovca pete generacije F-35 nastavlja da raste, jer avion ulazi u novu fazu usmerenu na naprednu modernizaciju, pri čemu inflacija, novi zahtevi za nadogradnju i prošireni troškovi proizvodnje doprinose povećanju procenjene cene nabavke za više od 50 milijardi dolara.

Foto: USAF/dwards.af.mil

Novoobjavljeni izveštaj Pentagona o nabavci procenjuje ukupne projektovane troškove programa na 536,2 milijarde dolara, u odnosu na 485,2 milijarde dolara u prethodnoj proceni iz 2023. godine. Povećanje predstavlja rast od približno 51 milijarde dolara, ili više od 10 procenata, u planiranoj nabavci aviona u okviru programa.

Foto printskrin Joutube/19FortyFive Military, Defense and Politics News





Foto: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Nicholas Rupiper

F-35 je jedini lovac pete generacije koji se proizvodi u zapadnom svetu i dokazao se sposobnim da konstantno pobeđuje na svim tenderima protiv drugih zapadnih tipova lovaca, osiguravajući veoma veliku bazu klijenata. Iako se pokazao mnogo sposobnijim od drugih zapadnih tipova lovaca, sa izuzetkom F-15EX koji je u mnogim aspektima ravnopravni rival, troškovi njegove nabavke i održavanja su znatno veći nego što je program planirao, što ograničava njegovu pristupačnost. Ovo je primoralo Oružane snage SAD da značajno smanje planove nabavke i primoralo službe širom sveta da smanje planirana ulaganja u obuku.



Zajednička programska kancelarija pripisala je veliki deo povećanja troškovima budućih programa modernizacije, posebno opsežnom paketu nadogradnje Blok 4 aviona i povezanim poboljšanjima njegovog sistema za upravljanje toplotom i napajanje. Blok 4 je namenjen značajnom proširenju integracije oružja F-35, senzorskih mogućnosti, funkcija elektronskog ratovanja i sposobnosti sprovođenja složenih misija vazdušne nadmoći i suzbijanja neprijateljske protivvazdušne odbrane. Troškovi istraživanja, razvoja, testiranja i evaluacije povećali su se za približno 19 milijardi dolara, dostigavši 106,6 milijardi dolara. Zajednička programska kancelarija je izjavila da ovo odražava ažurirane procene za nadogradnju sistema za upravljanje toplotom, revidirane zahteve i precizirane pretpostavke u vezi sa budućim razvojem kapaciteta.



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